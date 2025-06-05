В ОК "Північ" вважають, що більшість чуток про інциденти за участю представників ТЦК та СП маніпулятивні

Працівники ТЦК та СП зупинили хлопця на вулиці. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Упродовж травня зафіксували майже сім десятків повідомлень про порушення з боку військовослужбовців ТЦК та СП. Більшість із цих чуток були маніпулятивними.

Про це повідомили в ОК "Північ".

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У травні поширювали інформацію про 68 конфліктних ситуацій, в яких брали участь представники військкомату.

"Більшість із цих повідомлень мають маніпулятивний характер, що може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом", — йдеться в повідомленні.

Також військові додали, що інформацію про можливі порушення з боку військовослужбовців ТЦК та СП ретельно перевіряють, аби своєчасно реагувати й ухвалювати відповідні управлінські та дисциплінарні рішення.

Нагадаємо, в Одесі стався черговий інцидент за участю працівників ТЦК та СП. Під час затримання 26-річного хлопця представники військкомату зламали йому ключицю.

Раніше народний депутат України Олексій Олексій Гончаренко заявив, що ТЦК та СП потрібно розпустити. На його думку, замість них мають працювати цивільні центри рекрутингу.