Можна сформувати кілька бригад — Гончаренко про можливість розпуску ТЦК

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: Європейська Солідарність

Народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки треба розпустити. На його думку, заміною можуть стати цивільні центри рекрутингу.

Про це Гончаренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 4 червня.

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"ТЦК розпустити — це моя пропозиція. Я вважаю, що ми маємо створити цивільні центри рекрутингу. ТЦК себе повністю дискредитували, там є люди нормальні й навіть героїчні, але, на жаль, система повністю дискредитована", — зазначив Гончаренко.

За словами депутата, в ТЦК велика кількість хабарників та працівників, які порушують законодавство, б'ючи інших, а також існують випадки загибелі.

"Ми бачимо ці божевільні відео бусифікації. Тому в них має бути така форма, аби не дискредитувати тих, хто нас боронить", — зауважив він.

Гончаренко розповів, що у складі ТЦК та СП є ветерани, але вони не складають 100%. Водночас інформація щодо кількості людей в ТЦК закрита, але нардеп назвав цифру в декілька десятків тисяч.

"Але точну цифру оприлюднювати я не маю права. Все одно постає питання, що цих людей багато і навіть, якщо з них забрати непридатних. Там є, як мінімум декілька бригад, які могли б воювати, а цивільні центри рекрутингу могли б займатися мобілізацію через мотивацію", — додав депутат.

Раніше Гончаренко назвав кількість людей, які перебувають в складі Сил оборони України.

Водночас нардеп розкритикував систему проходження ВЛК. За його словами, там "не буває непридатних".