Можно сформировать несколько бригад — Гончаренко о возможности роспуска ТЦК

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: Европейская Солидарность

Народный депутат Алексей Гончаренко считает, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки надо распустить. По его мнению, заменой могут стать гражданские центры рекрутинга.

Об этом Гончаренко сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 4 июня.

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"ТЦК распустить — это мое предложение. Я считаю, что мы должны создать гражданские центры рекрутинга. ТЦК себя полностью дискредитировали, там есть люди нормальные и даже героические, но, к сожалению, система полностью дискредитирована", — отметил Гончаренко.

По словам депутата, в ТЦК большое количество взяточников и работников, которые нарушают законодательство, избивая других, а также существуют случаи гибели.

"Мы видим эти сумасшедшие видео бусификации. Поэтому у них должна быть такая форма, чтобы не дискредитировать тех, кто нас защищает", — отметил он.

Гончаренко рассказал, что в составе ТЦК и СП есть ветераны, но они не составляют 100%. В то же время информация о количестве людей в ТЦК закрыта, но нардеп назвал цифру в несколько десятков тысяч.

"Но точную цифру обнародовать я не имею права. Все равно возникает вопрос, что этих людей много и даже если из них забрать непригодных. Там есть, как минимум несколько бригад, которые могли бы воевать, а гражданские центры рекрутинга могли бы заниматься мобилизацией через мотивацию", — добавил депутат.

Ранее Гончаренко назвал количество людей, которые находятся в составе Сил обороны Украины.

В то же время нардеп раскритиковал систему прохождения ВВК. По его словам, там "не бывает непригодных".