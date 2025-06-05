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В ОК "Север" назвали слухи об инцидентах с ТЦК манипуляциями

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Дата публикации 5 июня 2025 01:30
В ОК "Север" считают, что большинство слухов об инцидентах с участием представителей ТЦК и СП манипулятивные
Работники ТЦК и СП остановили парня на улице. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В течение мая зафиксировали почти семь десятков сообщений о нарушениях со стороны военнослужащих ТЦК и СП. Большинство из этих слухов были манипулятивными.

Об этом сообщили в ОК "Север".

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В мае распространяли информацию о 68 конфликтных ситуациях, в которых участвовали представители военкомата.

"Большинство из этих сообщений имеют манипулятивный характер, что может свидетельствовать о целенаправленных попытках отдельных лиц дискредитировать законную деятельность ТЦК и СП и снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации в целом", — говорится в сообщении.

Также военные добавили, что информацию о возможных нарушениях со стороны военнослужащих ТЦК и СП тщательно проверяют, чтобы своевременно реагировать и принимать соответствующие управленческие и дисциплинарные решения.

Напомним, в Одессе произошел очередной инцидент с участием работников ТЦК и СП. При задержании 26-летнего парня представители военкомата сломали ему ключицу.

Ранее народный депутат Украины Алексей Алексей Гончаренко заявил, что ТЦК и СП нужно распустить. По его мнению, вместо них должны работать гражданские центры рекрутинга.

конфликт военный призыв мобилизация ТЦК и СП военнослужащие
Василий Горенко - Редактор
Автор:
Василий Горенко
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