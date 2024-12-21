Жінка з Хмельниччини отримала штраф за пошкодження авто ТЦК

Молоток судді. Фото: Pexels

Ізяславський районний суд Хмельницької області виніс рішення щодо жінки, яка пошкодила автомобіль Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).Крім того, жінка лаялась на працівника ТЦК.

Про це йдеться у вироку Ізяславського районного суду, який оприлюднили на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент стався 29 березня, коли працівниця місцевого дитячого садка, перебуваючи в емоційно нестабільному стані, нецензурно висловлювалась на адресу співробітника ТЦК та пошкодила автомобіль дерев'яною палицею. У постанові суду зазначено, що цими діями жінка порушила громадський порядок.

Під час судового засідання правопорушниця визнала свою вину, розкаялась і пояснила свій вчинок переживаннями за сина, який служить у Збройних силах України. Вона запевнила, що надалі не чинитиме протиправних дій.

Представник ТЦК, який не був присутній на суді, подав заяву з проханням застосувати до жінки максимальне можливе стягнення.

Суд визнав її винною у дрібному хуліганстві й призначив штраф у 85 гривень, а також стягнення судового збору в розмірі 605 гривень.

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