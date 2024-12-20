Що буде, якщо не прийти по повістці без поважних причин

Судова зала. Фото: Вікіпедія

Лебединський районний суд Сумської області визвав винним чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Йому інкримінували злочин, передбачений ст. 336 КК України.

Про це йдеться у вироку Лебединського райсуду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень від 16 грудня цього року.

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Що відомо про суд над ухилянтом

Заявляється, що чоловік отрима повістку 19 червня 2023 року. Він мав з'явитися у ТЦК 28 числа того ж місяця. До цього його було визнано придатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).

Однак, чоловік без поважних причин не з’явився до призначеного місця відправки, ігноруючи повістку. Крім того, у суді він не надава жодних документів, які б полегшили його покарання.

Також обвинувачений повністю не визнав своєї провини.

"Суд вважає, що лише реальне покарання у вигляді позбавлення волі відповідає тяжкості злочину та сприятиме як виправленню обвинуваченого, так і попередженню подібних злочинів", — йдеться у вироку.

Врешті суд призначив ухилянту покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівненській області водій-технік ДПСУ придбав для своєї матері довідку про інвалідність. Таким чином чоловік розраховував ухилитися від служби.

Також ми повідомляли, що в Рівненській області чоловік у ТЦК письмово відмовився від отримання повістки. За ухилення від мобілізації йому призначили покарання у вигляді одного року іспитового терміну.