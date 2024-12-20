Що буде, якщо не прийти по повістці без поважних причин

Чоловік без поважних причин проігнорував повістку — рішення суду
Лебединський районний суд Сумської області визвав винним чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Йому інкримінували злочин, передбачений ст. 336 КК України.
Про це йдеться у вироку Лебединського райсуду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень від 16 грудня цього року.
Що відомо про суд над ухилянтом
Заявляється, що чоловік отрима повістку 19 червня 2023 року. Він мав з'явитися у ТЦК 28 числа того ж місяця. До цього його було визнано придатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).
Однак, чоловік без поважних причин не з’явився до призначеного місця відправки, ігноруючи повістку. Крім того, у суді він не надава жодних документів, які б полегшили його покарання.
Також обвинувачений повністю не визнав своєї провини.
"Суд вважає, що лише реальне покарання у вигляді позбавлення волі відповідає тяжкості злочину та сприятиме як виправленню обвинуваченого, так і попередженню подібних злочинів", — йдеться у вироку.
Врешті суд призначив ухилянту покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Рівненській області водій-технік ДПСУ придбав для своєї матері довідку про інвалідність. Таким чином чоловік розраховував ухилитися від служби.
Також ми повідомляли, що в Рівненській області чоловік у ТЦК письмово відмовився від отримання повістки. За ухилення від мобілізації йому призначили покарання у вигляді одного року іспитового терміну.
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