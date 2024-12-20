Что будет, если не прийти по повестке без уважительных причин

Судебный зал. Фото: Википедия

Лебединский районный суд Сумской области вызвал виновным мужчину, уклонившегося от призыва на военную службу во время мобилизации. Ему инкриминировали преступление, предусмотренное ст. 336 УК Украины.

Об этом говорится в приговоре Лебединского райсуда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений от 16 декабря этого года.

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Что известно о суде над уклонистом

Заявляется, что мужчина получил повестку 19 июня 2023 года. Он должен был явиться в ТЦК 28 числа того же месяца. До этого он был признан годным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Однако мужчина без уважительных причин не явился к назначенному месту отправки, игнорируя повестку. Кроме того, в суде он не предоставлял никаких документов, которые облегчили бы его наказание.

Также обвиняемый полностью не признал свою вину.

"Суд считает, что только реальное наказание в виде лишения свободы соответствует тяжести преступления и будет способствовать как исправлению обвиняемого, так и предупреждению подобных преступлений", — говорится в приговоре.

Наконец суд назначил уклонисту наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области водитель-техник ГНСУ приобрел для своей матери справку об инвалидности. Таким образом, мужчина рассчитывал уклониться от службы.

Также мы сообщали, что в Ровенской области мужчина в ТЦК в письменном виде отказался от получения повестки. За уклонение от мобилизации ему назначили наказание в размере одного года испытательного срока.