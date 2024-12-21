Женщина из Хмельницкой области получила штраф за повреждение авто ТЦК

Молоток судьи. Фото: Pexels

Изяславский районный суд Хмельницкой области вынес решение относительно женщины, которая повредила автомобиль Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Кроме того, женщина обматерила работника ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Изяславского районного суда, обнародованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Инцидент произошел 29 марта, когда работник местного детского сада, находясь в эмоционально нестабильном состоянии, нецензурно высказывалась в адрес сотрудника ТЦК и повредила автомобиль деревянной палкой. В постановлении суда отмечено, что этими действиями женщина нарушила общественный порядок.

Во время судебного заседания правонарушительница признала свою вину, раскаялась и объяснила свой поступок переживаниями за сына, который служит в Вооруженных силах Украины. Она заверила, что в дальнейшем не будет совершать противоправных действий.

Представитель ТЦК, не присутствовавший на суде, подал заявление с просьбой применить к женщине максимально возможное взыскание.

Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 85 гривен, а также взыскание судебного сбора в размере 605 гривен.

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