Чоловікам за кордоном відмовляють у видачі паспортів через ТЦК

Видача паспорта. Фото ілюстративне: УНІАН

Українці, які виїхали за кордон, масово стикаються з відмовами у видачі чи обміні паспортів з боку паспортних сервісів. Йдеться про 18-річних хлопців, які виїхали до 2022 року та після повномасштабного вторгнення і не стали на облік до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Постанова Кабміну №932, ухвалена у серпні 2024 року, мала забезпечити автоматичну постановку чоловіків на облік у військкомати, зокрема для тих, хто перебуває за кордоном. За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, процес мав відбуватися дистанційно, без проходження медичних комісій для хлопців віком від 16 до 25 років, включно й тих, хто живе за кордоном. Однак на практиці чоловіки стикаються з масовими відмовами через "технічну неможливість" передати відомості до Реєстру "Оберіг".

За даними МВС, з усіх звернень лише у 9 випадках було прийнято документи для оформлення паспортів чоловіків, які не мали запису в реєстрі. Внаслідок чого багато громадян змушені звертатися до інших країн для отримання тимчасових документів.

"Це спонукає молодих громадян звертатися до іноземних держав для отримання тимчасових документів, оскільки вони не мають можливості стати на військовий облік та отримати паспорт. І це при тому, що вони не підлягають мобілізації", — зазначили у Комітеті.

Юнакам доведеться платити штрафи

Попри ухвалення постанови №932, яка мала цифровізувати процес постановки на військовий облік, залишається невирішеним питання механізму реєстрації чоловіків віком 18-20 років, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення та до досягнення ними 18-річного віку, і не змогли вчасно стати на облік.

Ці громадяни не мають змоги зареєструватися на військовий облік дистанційно, без фізичного повернення до України та явки до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Унаслідок цього вони позбавлені можливості оформити або обміняти паспорт громадянина України та закордонний паспорт, включно з документами, що були втрачені чи викрадені.

Щобільше, такі чоловіки автоматично вважаються порушниками правил військового обліку та зобов’язані сплатити штрафи.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №932, яка затверджує порядок реалізації експериментального проєкту "з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Однак цей механізм досі не вирішує проблеми громадян, які перебувають за кордоном.

Катерина Черногоренко наголосила, що "ми зараз на рівні всієї держави, урядової команди, парламенту, інших органів стикаємось з викликом відтоку мобілізаційного капіталу і категорії призовників за кордон".

Станом на 30 вересня цифрова команда Міноборони "завантажила 89% записів про призовників". Загалом 163 тисячі призовників віком від 16 до 25 років поставлені на облік до середини жовтня 2024 року.

"79 тисяч українців прив'язані до необхідності встати на облік і чекають паспорти в іноземних країнах, за даними ДМС. З цього числа ті особи, які потребували постановки на облік, це 5 тисяч осіб, були поставлені на облік, їм була розблокована ця послуга", — зазначила вона.

Громадяни старше 25 років можуть отримувати паспорти без проблем

Катерина Черногоренко зазначила, що експериментальний проєкт не охоплює громадян старше 25 років, оскільки вони вже входять до категорії військовозобов’язаних, а також осіб, які потенційно порушили правила військового обліку.

Вона пояснила, що цифрова команда Міноборони наразі очікує від Генерального штабу рішень щодо того, як діяти у випадках, коли українці, які перебувають за кордоном, мають порушення облікових правил.

Таким чином, відсутність фізичної постановки на облік у ТЦК із поверненням до України, за її словами, може перешкоджати отриманню документів громадянами за кордоном.

Черногоренко також повідомила, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12093. Він передбачає, що українці зможуть сплатити штраф за порушення правил обліку через застосунок "Резерв+" лише за кілька кліків.

"Ми хочемо запустити цей функціонал прямо в застосунку, щоб люди фізично не ходили до ТЦК, особливо якщо вони перебувають в іноземних країнах, щоб вони могли це зробити з будь-якої зручної точки світу. І окрім того, якщо людина це робить ініціативним і добровольчим чином, то вона сплачує тільки 50% штрафу. Це не є новелою. Зараз ми так живемо в рамках порушення "правил дорожнього руху". Ми з колегами з МЗС проконсультувалися і хочемо, що якщо законопроєкт 12093 буде підтриманий в першому і другому читанні, то ми реалізуємо це в "Резерв+" і це буде ще більш сервісно", — пояснила Черногоренко.

Чи буде можливість сплатити штраф дистанційно з-за кордону

Очевидно, що нововведення передбачає можливість для чоловіків віком 18-25 років дистанційно сплатити штрафи за порушення правил військового обліку в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Після цього вони зможуть отримати необхідні документи через паспортні сервіси за кордоном.

Під час засідання парламентського Комітету заступник голови Державної міграційної служби Іван Двойленко зазначив, що ДМС провела значну роботу з верифікації даних між системою "Оберіг" та Демографічним реєстром. Було також синхронізовано інформацію з іншими підсистемами, де зберігаються дані про місце проживання громадян.

Згідно із законодавством про мобілізацію, паспортні сервіси зобов’язані перевіряти військово-облікові документи громадян під час оформлення або обміну паспортів.

Крім того, за словами Двойленка, процес автоматизованої постановки на військовий облік для українців, які досягли 18 років за кордоном, перебуває на етапі впровадження. Очікується, що найближчим часом ця система буде запущена та полегшить доступ громадян до оформлення документів.

Таким чином Комітет рекомендував Кабінету Міністрів доручити МВС та ДМС забезпечити виконання паспортними сервісами за кордоном положень пункту 13 Порядку реалізації експериментального проєкту, який передбачає автоматичну верифікацію та перевірку відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів

Якщо стосовно громадянина України чоловічої статі віком 18-25 років, який звернувся до відповідного підрозділу для оформлення або обміну паспорта (у тому числі замість втраченого чи викраденого), відсутній запис у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, то приймання документів все одно має здійснюватися без обов’язкового подання військово-облікового документа.

Також Уряд має розробити просту й зрозумілу процедуру постановки на військовий облік для чоловіків віком 17-25 років, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно Укрпошта додала послугу відправлення паспортів за кордон. Також експерти пояснили, як українцям отримати "сірий паспорт" у Польщі.