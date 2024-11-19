Сірий паспорт у Польщі для українців – як отримати і навіщо він потрібен

Українці заповнюють документи. Фото: УНІАН

Українці, які проживають у Польщі та мають статус тимчасового захисту, можуть отримати так званий "сірий паспорт", офіційна назва якого — Тимчасовий подорожній документ іноземця (Tymczasowy Dokument Podróży Cudzoziemca, TDP). Його видають людям, які не можуть отримати новий закордонний паспорт через воєнні дії чи інші складні обставини.

Про це розповіли експерти видання Ukrainian in Poland.

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Хто може отримати "сірий паспорт"

Цей документ видають іноземцям тимчасово, поки не вдасться оформити новий закордонний паспорт. Він забезпечує багатьма можливостями, зокрема дозволяє подорожувати в інші країни Шенгенської зони на короткий термін без необхідності отримувати додаткову візу. Також TDP відкриває українцям доступ до легального працевлаштування і проживання в Польщі.

Загалом "сірий паспорт" використовують для підтвердження особи та ідентифікації, що неможливо за відсутності звичайного закордонного паспорта громадянина. Тож у разі проблем із отриманням документу бажано подати заявку на видачу TDP.

Але умови оформлення досить суворі. Тимчасовий подорожній документ іноземця видають:

особам із тимчасовим захистом або міжнародним статусом (людям, які не можуть повернутися в рідну країну через війну, загрозу життю та безпеці);

громадянам, у яких закінчився термін дії закордонного паспорта, а поновлення чи відновлення втраченого документу неможливо здійснити через закриті консульства, бойові дії тощо;

особам зі статусом біженця;

людям, які перебувають під міжнародною охороною.

Як оформити "сірий паспорт" у Польщі

Потрібно здійснити певний алгоритм дій, зокрема подати заяву у відділенні Управління у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców) за місцем проживання. Попередня реєстрація в онлайн-системі забезпечить ефективне обслуговування та дозволить уникнути черг.

Плюс треба зібрати повний пакет документів, серед яких посвідчення особи, підтвердження свого статусу в Польщі, інші докази національності. Знадобляться дві свіжі фотографії, що відповідають вимогам до паспорта.

Видача TDP платна і зазвичай коштує 350 злотих. Хоча в окремих випадках можна отримати пільгу, заплативши гербовий збір у розмірі 175 злотих. А втрата/пошкодження документу з вини власника обійдеться у 700 злотих.

Після розгляду заяви та перевірки документів видають "сірий паспорт". Він діє протягом певного періоду — одного року, та не звільняє людину від необхідності отримати проїзний документ із країни походження.

Нагадаємо, у 2024 році збільшилася чисельність українців, які покидають Польщу та переїжджають в інші європейські держави. Зазвичай обирають Німеччину або Італію. Постає питання, що стало причиною масових виїздів.

Також ми писали, що в Польщі діє програма підтримки українських біженців. Люди можуть отримати допомогу з орендою житла, зокрема їм надають підтримку в пошуку домівки, компенсують витрати на послуги агентства, страхування та юридичний супровід.