Українці за кордоном – чому виїжджають з Польщі та які країни обирають

Українські біженці. Фото: Unsplash

Польща з країни тимчасового притулку для українських біженців перетворюється на трансферну державу. Все більше наших громадян обирають Німеччину, Італію та інші країни Європи, віддаючи їм перевагу замість Польщі. Причин такого вибору існує чимало, зокрема фінансові.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому українці почали масово виїжджати з Польщі.

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Фінансовий фактор

Фахівці видання inPoland зауважили, що, відповідно до даних агенції Gramy Personal, все більше українців шукають тимчасового захисту в Німеччині. Польща стає непривабливою країною для влаштування життя, особливо в умовах очікування прийдешньої зими.

Однією з основних причин такої ситуації можна назвати відсутність бажаних соціальних виплат. Якщо порівняти з Німеччиною, там безробітнім за програмою Bürgergeld виплачують понад 560 євро щомісяця. Цього вистачає на покриття базових потреб. Водночас у Польщі можна розраховувати на 800 злотих, які нараховуються на кожну дитину в родині.

Тож фінансова вигода — серйозна причина переїхати з Польщі в Німеччину. Там вищі зарплати, отже є змога влаштуватися комфортніше. А після оплати комунальних послуг, купівлі харчових продуктів, одягу та інших необхідних для життя товарів залишиться більше грошей із зарплати.

Робота і настрої суспільства

Другий фактор пов'язаний з несприятливими умовами працевлаштування для іноземців і посиленням міграційного законодавства. Знайти роботу в Польщі стає дедалі складніше, все менше українців обирають сезонні вакансії, плануючи обійняти постійну посаду.

Натомість у Німеччині наразі немає проблем із працевлаштуванням, уряд навіть підштовхує біженців до активності на ринку праці, пов’язуючи розмір соціальних виплат із пошуком роботи.

Третя, не менш важлива причина виїзду з Польщі, — це негативні настрої суспільства. Зрозуміло, що саме Польща прийняла основний удар, коли почалася масштабна хвиля міграції. Протягом майже трьох років українці обирали сусідню державу для тимчасового захисту через її територіальну близькість, схожість мови і культурні зв’язки.

Але з часом привітність місцевого населення почала погіршуватися. Нині в мережі можна знайти багато історій від наших громадян, які розповіли про несприятливе ставлення поляків до всіх українців. Це змушує людей покидати Польщу, шукаючи притулок в інших країнах Європи, які менше втомилися від біженців.

Нагадаємо, в Польщі існує багато правил і законодавчих вимог, яких варто дотримуватися. Інакше порушників притягнуть до відповідальності та покарають штрафними санкціями.

Також ми писали, що студенти продовжують обирати польські заклади вищої освіти. Станом на кінець 2023 року чисельність української молоді, яка здобувала освіту, становила 45 тисяч.