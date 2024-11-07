Украинцы за границей – почему выезжают из Польши и какие страны выбирают

Украинцы начали массово выезжать из Польши — что случилось
Польша из страны временного приюта для украинских беженцев превращается в трансферное государство. Все больше наших граждан выбирают Германию, Италию и другие страны Европы, предпочитая их вместо Польши. Причин такого выбора существует немало, в том числе финансовые.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцы начали массово уезжать из Польши.
Финансовый фактор
Специалисты издания inPoland отметили, что, согласно данным агентства Gramy Personal, все больше украинцев ищут временную защиту в Германии. Польша становится непривлекательной страной для жизни, особенно в условиях ожидания грядущей зимы.
Одной из основных причин такой ситуации можно назвать отсутствие желаемых социальных выплат. Если сравнить с Германией, там безработным по программе Bürgergeld выплачивают более 560 евро ежемесячно. Этого хватает на покрытие базовых нужд. В Польше можно рассчитывать на 800 злотых, которые начисляют на каждого ребенка в семье.
Поэтому финансовая выгода — серьезная причина переехать из Польши в Германию. Там более высокие зарплаты, значит есть возможность устроиться комфортнее. А после оплаты коммунальных услуг, покупки продуктов питания, одежды и других необходимых для жизни товаров останется больше денег из зарплаты.
Работа и настроения общества
Второй фактор связан с неблагоприятными условиями трудоустройства для иностранцев и усилением миграционного законодательства. Найти работу в Польше становится сложнее, все меньше украинцев выбирают сезонные вакансии, планируя занять постоянную должность.
В Германии пока нет проблем с трудоустройством, правительство даже подталкивает беженцев к активности на рынке труда, связывая размер социальных выплат с поиском работы.
Третья, не менее важная причина выезда из Польши, это негативные настроения общества. Разумеется, именно Польша приняла основной удар, когда началась масштабная волна миграции. В течение почти трех лет украинцы выбирали соседнее государство для временной защиты из-за его территориальной близости, сходства языка и культурных связей.
Но со временем радушие местного населения стало ухудшаться. Сейчас в сети можно найти много историй от наших граждан, которые рассказали о неблагоприятном отношении поляков ко всем украинцам. Это заставляет людей покидать Польшу, ища убежище в других странах Европы, которые меньше устали от беженцев.
Напомним, в Польше существует много правил и законодательных требований, которые нужно соблюдать. Иначе нарушителей привлекут к ответственности и накажут штрафными санкциями.
Также мы писали, что студенты продолжают выбирать польские учреждения высшего образования. На конец 2023 года численность украинской молодежи, которая получала образование, составляла 45 тысяч.
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