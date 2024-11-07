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Украинцы начали массово выезжать из Польши — что случилось

7 ноября 2024 10:07
Елизавета Супивская - редактор
Украинцы за границей – почему выезжают из Польши и какие страны выбирают
Украинские беженцы. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Польша из страны временного приюта для украинских беженцев превращается в трансферное государство. Все больше наших граждан выбирают Германию, Италию и другие страны Европы, предпочитая их вместо Польши. Причин такого выбора существует немало, в том числе финансовые.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцы начали массово уезжать из Польши.

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Финансовый фактор

Специалисты издания inPoland отметили, что, согласно данным агентства Gramy Personal, все больше украинцев ищут временную защиту в Германии. Польша становится непривлекательной страной для жизни, особенно в условиях ожидания грядущей зимы.

Одной из основных причин такой ситуации можно назвать отсутствие желаемых социальных выплат. Если сравнить с Германией, там безработным по программе Bürgergeld выплачивают более 560 евро ежемесячно. Этого хватает на покрытие базовых нужд. В Польше можно рассчитывать на 800 злотых, которые начисляют на каждого ребенка в семье.

Поэтому финансовая выгода — серьезная причина переехать из Польши в Германию. Там более высокие зарплаты, значит есть возможность устроиться комфортнее. А после оплаты коммунальных услуг, покупки продуктов питания, одежды и других необходимых для жизни товаров останется больше денег из зарплаты.

Работа и настроения общества

Второй фактор связан с неблагоприятными условиями трудоустройства для иностранцев и усилением миграционного законодательства. Найти работу в Польше становится сложнее, все меньше украинцев выбирают сезонные вакансии, планируя занять постоянную должность.

В Германии пока нет проблем с трудоустройством, правительство даже подталкивает беженцев к активности на рынке труда, связывая размер социальных выплат с поиском работы.

Третья, не менее важная причина выезда из Польши, это негативные настроения общества. Разумеется, именно Польша приняла основной удар, когда началась масштабная волна миграции. В течение почти трех лет украинцы выбирали соседнее государство для временной защиты из-за его территориальной близости, сходства языка и культурных связей.

Но со временем радушие местного населения стало ухудшаться. Сейчас в сети можно найти много историй от наших граждан, которые рассказали о неблагоприятном отношении поляков ко всем украинцам. Это заставляет людей покидать Польшу, ища убежище в других странах Европы, которые меньше устали от беженцев.

Напомним, в Польше существует много правил и законодательных требований, которые нужно соблюдать. Иначе нарушителей привлекут к ответственности и накажут штрафными санкциями.

Также мы писали, что студенты продолжают выбирать польские учреждения высшего образования. На конец 2023 года численность украинской молодежи, которая получала образование, составляла 45 тысяч.

украинцы в Польше работа беженцы Польша финансовая помощь

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