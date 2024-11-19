Серый паспорт в Польше для украинцев – как получить и зачем он нужен

Украинцы заполняют документы. Фото: УНИАН

Украинцы, проживающие в Польше и имеющие статус временной защиты, могут получить так называемый "серый паспорт", официальное название которого — Временный путевой документ иностранца (Tymczasowy Dokument Podróży Cudzoziemca, TDP). Его выдают людям, которые не могут получить новый загранпаспорт из-за военных действий или других сложных обстоятельств.

Об этом рассказали эксперты издания Ukrainian in Poland.

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Кто может получить "серый паспорт"

Этот документ выдают иностранцам на время, пока не удастся оформить новый загранпаспорт. Он обеспечивает многими возможностями, в частности позволяет путешествовать в другие страны Шенгенской зоны на короткий срок без необходимости получать дополнительную визу. Также TDP открывает украинцам доступ к легальному трудоустройству и проживанию в Польше.

В целом "серый паспорт" используют для подтверждения личности и идентификации, что невозможно при отсутствии обычного загранпаспорта гражданина. Поэтому, если есть проблемы с получением документа, желательно подать заявку на выдачу TDP.

Но условия оформления достаточно строгие. Временный путевой документ иностранца выдают:

лицам со временной защитой или международным статусом (людям, которые не могут вернуться в родную страну из-за войны, угрозы жизни и безопасности);

гражданам, у которых истек срок действия загранпаспорта, а возобновление или восстановление утраченного документа невозможно осуществить из-за закрытых консульств, боевых действий и т.п.;

лицам со статусом беженца;

людям, состоящим под международной охраной.

Как оформить "серый паспорт" в Польше

Следует осуществить определенный алгоритм действий, в частности подать заявление в отделении Управления по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców) по месту жительства. Предварительная регистрация в онлайн-системе обеспечит эффективное обслуживание и позволит избежать очередей.

Плюс нужно собрать полный пакет документов, среди которых удостоверение личности, подтверждение своего статуса в Польше, другие доказательства национальности. Понадобятся две свежие фотографии, отвечающие требованиям к паспорту.

Выдача TDP платная и обычно стоит 350 злотых. Хотя в редких случаях можно получить льготу, заплатив гербовый сбор в размере 175 злотых. А потеря/повреждение документа по вине владельца обойдется в 700 злотых.

После рассмотрения заявления и проверки документов выдают "серый паспорт". Он действует в течение определенного периода — одного года, и не освобождает человека от необходимости получить проездной документ из страны происхождения.

Напомним, в 2024 году увеличилась численность украинцев, покидающих Польшу и переезжающих в другие европейские государства. Обычно выбирают Германию или Италию. Возникает вопрос, что стало причиной массовых выездов.

Также мы писали, что в Польше действует программа поддержки украинских беженцев. Люди могут получить помощь с арендой жилья, им оказывают поддержку в поиске дома, компенсируют расходы на услуги агентства, страхование и юридическое сопровождение.