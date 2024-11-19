Серый паспорт в Польше для украинцев – как получить и зачем он нужен

Как украинцам получить "серый паспорт" в Польше и что он дает
Украинцы, проживающие в Польше и имеющие статус временной защиты, могут получить так называемый "серый паспорт", официальное название которого — Временный путевой документ иностранца (Tymczasowy Dokument Podróży Cudzoziemca, TDP). Его выдают людям, которые не могут получить новый загранпаспорт из-за военных действий или других сложных обстоятельств.
Об этом рассказали эксперты издания Ukrainian in Poland.
Кто может получить "серый паспорт"
Этот документ выдают иностранцам на время, пока не удастся оформить новый загранпаспорт. Он обеспечивает многими возможностями, в частности позволяет путешествовать в другие страны Шенгенской зоны на короткий срок без необходимости получать дополнительную визу. Также TDP открывает украинцам доступ к легальному трудоустройству и проживанию в Польше.
В целом "серый паспорт" используют для подтверждения личности и идентификации, что невозможно при отсутствии обычного загранпаспорта гражданина. Поэтому, если есть проблемы с получением документа, желательно подать заявку на выдачу TDP.
Но условия оформления достаточно строгие. Временный путевой документ иностранца выдают:
- лицам со временной защитой или международным статусом (людям, которые не могут вернуться в родную страну из-за войны, угрозы жизни и безопасности);
- гражданам, у которых истек срок действия загранпаспорта, а возобновление или восстановление утраченного документа невозможно осуществить из-за закрытых консульств, боевых действий и т.п.;
- лицам со статусом беженца;
- людям, состоящим под международной охраной.
Как оформить "серый паспорт" в Польше
Следует осуществить определенный алгоритм действий, в частности подать заявление в отделении Управления по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców) по месту жительства. Предварительная регистрация в онлайн-системе обеспечит эффективное обслуживание и позволит избежать очередей.
Плюс нужно собрать полный пакет документов, среди которых удостоверение личности, подтверждение своего статуса в Польше, другие доказательства национальности. Понадобятся две свежие фотографии, отвечающие требованиям к паспорту.
Выдача TDP платная и обычно стоит 350 злотых. Хотя в редких случаях можно получить льготу, заплатив гербовый сбор в размере 175 злотых. А потеря/повреждение документа по вине владельца обойдется в 700 злотых.
После рассмотрения заявления и проверки документов выдают "серый паспорт". Он действует в течение определенного периода — одного года, и не освобождает человека от необходимости получить проездной документ из страны происхождения.
Напомним, в 2024 году увеличилась численность украинцев, покидающих Польшу и переезжающих в другие европейские государства. Обычно выбирают Германию или Италию. Возникает вопрос, что стало причиной массовых выездов.
Также мы писали, что в Польше действует программа поддержки украинских беженцев. Люди могут получить помощь с арендой жилья, им оказывают поддержку в поиске дома, компенсируют расходы на услуги агентства, страхование и юридическое сопровождение.
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