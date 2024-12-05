Мужчинам за границей отказывают в выдаче паспортов через ТЦК

Выдача паспорта. Фото иллюстративное: УНИАН

Украинцы, выехавшие за границу, массово сталкиваются с отказами в выдаче или обмене паспортов со стороны паспортных сервисов. Речь идет о 18-летних ребятах, которые выехали до 2022 года и после полномасштабного вторжения и не стали на учет в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Постановление Кабмина №932, принятое в августе 2024 года, должно было обеспечить автоматическую постановку мужчин на учет в военкоматы, в том числе для тех, кто находится за границей. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, процесс должен был проходить дистанционно без прохождения медицинских комиссий для ребят в возрасте от 16 до 25 лет, включая тех, кто живет за границей. Однако на практике мужчины сталкиваются с массовыми отказами из-за "технической невозможности" передать сведения в Реестр "Оберіг".

По данным МВД, из всех обращений только в 9 случаях были приняты документы для оформления паспортов мужчин, не имевших записи в Реестре. В результате многие граждане вынуждены обращаться в другие страны для получения временных документов.

"Это побуждает молодых граждан обращаться к иностранным государствам для получения временных документов, поскольку у них нет возможности стать на военный учет и получить паспорт. И это при том, что они не подлежат мобилизации", — отметили в Комитете.

Молодым людям придется платить штрафы

Несмотря на принятие постановления №932, которое должно было цифровизировать процесс постановки на военный учет, остается нерешенным вопрос механизма регистрации мужчин в возрасте 18–20 лет, которые выехали за границу после начала полномасштабного вторжения и до достижения ими 18-летнего возраста, и не смогли вовремя стать на учет.

Эти граждане не имеют возможности зарегистрироваться на военный учет дистанционно, без физического возвращения в Украину и явки в территориальные центры комплектования (ТЦК). В результате они лишены возможности оформить или обменять паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, включая документы, которые были потеряны или украдены.

Более того, такие мужчины автоматически считаются нарушителями правил военного учета и обязаны уплатить штрафы.

Как сообщалось, в августе 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление №932, утверждающее порядок реализации экспериментального проекта "по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах". Однако этот механизм до сих пор не решает проблем граждан, находящихся за границей.

Екатерина Черногоренко подчеркнула, что "мы сейчас на уровне всего государства, правительственной команды, парламента, других органов сталкиваемся с вызовом оттока мобилизационного капитала и категории призывников за границу".

По состоянию на 30 сентября цифровая команда Минобороны "загрузила 89% записей о призывниках". Всего 163 тысяч призывников в возрасте от 16 до 25 лет поставлены на учет до середины октября 2024 года.

"79 тысяч украинцев привязаны к необходимости встать на учет и ждут паспорта в иностранных странах, по данным ГМС. Из этого числа те лица, которые нуждались в постановке на учет, это 5 тысяч человек, были поставлены на учет, им была разблокирована эта услуга", — отметила она.

Граждане старше 25 лет могут получить паспорта без проблем

Екатерина Черногоренко отметила, что экспериментальный проект не охватывает граждан старше 25 лет, поскольку они уже входят в категорию военнообязанных, а также лиц, потенциально нарушивших правила военного учета.

Она пояснила, что цифровая команда Минобороны ожидает от Генерального штаба решений относительно того, как действовать в случаях, когда находящиеся за рубежом украинцы имеют нарушение учетных правил.

Таким образом, отсутствие физической постановки на учет в ТЦК с возвращением в Украину, по ее словам, может препятствовать получению документов гражданами за границей.

Черногоренко также сообщила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12093. Он предусматривает, что украинцы смогут заплатить штраф за нарушение правил учета через приложение "Резерв+" всего за несколько кликов.

"Мы хотим запустить этот функционал прямо в приложении, чтобы люди физически не ходили в ТЦК, особенно если они находятся в иностранных странах, чтобы они могли это сделать из любой удобной точки мира. И кроме того, если человек это делает инициативным и добровольческим образом, то он платит только 50% штрафа. Это не является новеллой. Сейчас мы так живем в рамках нарушения "правил дорожного движения". Мы с коллегами из МИД проконсультировались и хотим, что если законопроект 12093 будет поддержан в первом и втором чтении, то мы реализуем это в Резерв+ и это будет еще более сервисно", — пояснила Черногоренко.

Будет ли возможность уплатить штраф дистанционно из-за границы

Очевидно, что нововведение предусматривает возможность для мужчин в возрасте 18-25 лет дистанционно уплатить штрафы за нарушение правил военного учета в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен. После этого они смогут получить необходимые документы через паспортные услуги за границей.

Во время заседания парламентского Комитета заместитель председателя Государственной миграционной службы Иван Двойленко отметил, что ГТС проделала значительную работу по верификации данных между системой "Оберіг" и Демографическим реестром. Была также синхронизирована информация с другими подсистемами, где хранятся данные о местожительстве граждан.

Согласно законодательству о мобилизации паспортные сервисы обязаны проверять военно-учетные документы граждан при оформлении или обмене паспортов.

Кроме того, по словам Двойленко, процесс автоматизированной постановки на военный учет для украинцев, достигших 18 лет за границей, находится на этапе внедрения. Ожидается, что в ближайшее время система будет запущена и облегчит доступ граждан к оформлению документов.

Таким образом, Комитет рекомендовал Кабинету Министров поручить МВД и ГТС обеспечить выполнение паспортными сервисами за рубежом положений пункта 13 Порядка реализации экспериментального проекта, предусматривающего автоматическую верификацию и проверку сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Если в отношении гражданина Украины мужского пола в возрасте 18–25 лет, обратившегося в соответствующее подразделение для оформления или обмена паспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного), отсутствует запись в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, то прием документов все равно должно осуществляться без обязательного представления военно-учетного документа.

Также Правительство должно разработать простую и понятную процедуру постановки на военный учет для мужчин в возрасте 17–25 лет, находящихся за границей.

Напомним, недавно Укрпочта добавила услугу отправки паспортов за границу. Также эксперты объяснили, как украинцам получить "серый паспорт" в Польше.