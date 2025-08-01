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Головна ТЦК Ухилянт побив поліцейського при перевірці документів — вирок суду

Ухилянт побив поліцейського при перевірці документів — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 10:02
Чоловік напав на поліцейського в метро Харкова: вирок суду
Суддя ухвалює рішення. Ілюстративне фото: freepik.com

Київський районний суд Харкова виніс вирок місцевому жителю, який під час перевірки документів у метро вдарив поліцейського. Виявилося, що чоловік перебував у розшуку як військовозобов’язаний.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Напад у метро Харкова

Інцидент стався 29 травня 2025 року на станції метро "Ярослава Мудрого". За даними слідства, поліцейський зупинив чоловіка для перевірки, адже той значився у розшуку як військовозобов’язаний, що ухиляється від обліку.

У відповідь на це чоловік кілька разів ударив правоохоронця кулаком по голові, завдавши йому легких тілесних ушкоджень.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків).

Обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся у скоєному, не мав судимостей, а орган пробації оцінив ризик повторного правопорушення як середній.

Суд призначив чоловікові три роки позбавлення волі, проте звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном на три роки. На цей час чоловік має дотримуватися низки обов’язків: зокрема, не виїжджати за межі України без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та проходити програму "формування життєвих навичок".

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів.

Нагадаємо, у Києві ТЦК призначив громадянину штраф, який він в результаті сплатив. Однак суд ухвалив рішення, що чоловіку мали повернути кошти.

Також у Хмельницькій області чоловік напав на працівника ТЦК та зламав йому ніс. За скоєне громадянина позбавили волі на три роки.

Харків поліція мобілізація злочин судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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