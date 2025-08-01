Мужчина напал на полицейского в метро Харькова: приговор суда

Судья принимает решение. Иллюстративное фото: freepik.com

Киевский районный суд Харькова вынес приговор местному жителю, который во время проверки документов в метро ударил полицейского. Оказалось, что мужчина находился в розыске как военнообязанный.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Инцидент произошел 29 мая 2025 года на станции метро "Ярослава Мудрого". По данным следствия, полицейский остановил мужчину для проверки, ведь тот числился в розыске как военнообязанный, уклоняющийся от учета.

В ответ на это мужчина несколько раз ударил правоохранителя кулаком по голове, нанеся ему легкие телесные повреждения.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей).

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, не имел судимостей, а орган пробации оценил риск повторного правонарушения как средний.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. В настоящее время мужчина должен соблюдать ряд обязанностей: в частности, не выезжать за пределы Украины без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы и проходить программу "формирования жизненных навыков".

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Напомним, в Киеве ТЦК назначил гражданину штраф, который он в результате оплатил. Однако суд принял решение, что мужчине должны были вернуть средства.

Также в Хмельницкой области мужчина напал на работника ТЦК и сломал ему нос. За содеянное гражданина лишили свободы на три года.