У ЗСУ заявили що фейки про ТЦК поширюють російські канали

Підписування документів в ТЦК. Фото ілюсративне: Запорізький ОТЦК

Начальник відділення рекрутингу 28 окремої механізованої бригади ЗСУ Денис Швидкий заявив, що переважна частина відео, які поширюються в мережі нібито з фактами жорстокого поводження працівників ТЦК, мають російське походження. За його словами, це частина інформаційної кампанії, спрямованої на підрив довіри до мобілізації. Окремо він звернув увагу на адвокатів в Україні, які наживаються на такій темі.

Про це Денис Швидкий повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

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В Україні масово поширюються фейки про ТЦК

Швидкий наголосив, що ці ролики масово з'являються у телеграм-каналах, пов’язаних з ворожою пропагандою. Метою таких публікацій, за його словами, є дискредитація територіальних центрів комплектування і підрив мобілізаційних процесів в Україні.

"Більшість з цих відео — це все з телеграм-каналів. Воно все настроєно на атаку проти ТЦК, що будемо реалізувати чи дискредитувати повністю мобілізацію нашої країни. І я вважаю, що тому більшість цих роликів, які в мережах викладають, вони фейкові", — повідомив військовослужбовець.

Псевдоадвокати наживаються на темі мобілізації

Окрему увагу офіцер звернув на появу так званих "фейкових адвокатів", які, користуючись чутливою темою, намагаються заробити.

"Також в нас, ми вже бачили з досвіду, що з'являються фейкові адвокати, які хочуть на цьому заробити. Також роблять такі ж роліки, як у нас ТЦК погано працює, як вони їх спасуть, допоможуть. Але загалом так, я бачив на власному досвіді, як вони дійсно працюють", — сказав Денис Швидкий.

Він також зауважив, що навіть під час звичайної комунікації з громадянами представники ТЦК стикаються з агресією — люди реагують вороже ще до будь-яких пояснень.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про кількість звернень з боку громадян про порушення в роботі ТЦК за 2025 рік.

Тим часом військовослужбовці висловили своє бачення, як має проходити мобілізація.