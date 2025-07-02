В ВСУ заявили что фейки о ТЦК распространяют российские каналы

Подписывание документов в ТЦК. Фото иллюстративное: Запорожский ОТЦК

Начальник отделения рекрутинга 28 отдельной механизированной бригады ВСУ Денис Швыдкий заявил, что большая часть видео, которые распространяются в сети якобы с фактами жестокого обращения работников ТЦК, имеют российское происхождение. По его словам, это часть информационной кампании, направленной на подрыв доверия к мобилизации. Отдельно он обратил внимание на адвокатов в Украине, которые наживаются на такой теме.

Об этом Денис Швыдкий сообщил в эфире Ранок.LIVE.

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Швыдкий отметил, что эти ролики массово появляются в телеграмм-каналах, связанных с враждебной пропагандой. Целью таких публикаций, по его словам, является дискредитация территориальных центров комплектования и подрыв мобилизационных процессов в Украине.

"Большинство из этих видео — это все из телеграмм-каналов. Оно все настроено на атаку против ТЦК, что будем реализовать или дискредитировать полностью мобилизацию нашей страны. И я считаю, что поэтому большинство этих роликов, которые в сетях выкладывают, они фейковые", — сообщил военнослужащий.

Псевдоадвокаты наживаются на теме мобилизации

Отдельное внимание офицер обратил на появление так называемых "фейковых адвокатов", которые, пользуясь чувствительной темой, пытаются заработать.

"Также у нас, мы уже видели по опыту, что появляются фейковые адвокаты, которые хотят на этом заработать. Также делают такие же ролики, как у нас ТЦК плохо работает, как они их спасут, помогут. Но в целом да, я видел на собственном опыте, как они действительно работают", — сказал Денис Швыдкий.

Он также отметил, что даже во время обычной коммуникации с гражданами представители ТЦК сталкиваются с агрессией — люди реагируют враждебно еще до каких-либо объяснений.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о количестве обращений со стороны граждан о нарушениях в работе ТЦК за 2025 год.

Тем временем военнослужащие высказали свое видение, как должна проходить мобилизация.