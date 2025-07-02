Порушення з боку ТЦК — до Лубінця у 2025 році вже надійшло дві тисячі скарг

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Лише з початку 2025 року надійшло понад 2 тисячі звернень щодо можливих порушень прав громадян з боку працівників ТЦК. Загалом по цьому напрямку отримано вже близько 3,5 тисячі звернень.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції у середу, 2 липня, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Порушення з боку ТЦК

Лубінець підкреслив, що представники його офісу виїжджають безпосередньо до ТЦК, щоб допомогти відновити порушені права громадян України. Крім реагування на скарги, проводиться й превентивна робота.

"Я бачу статистику, що збільшується кількість звернень. Наприклад, в цьому році я вже отримав більше, ніж 2 тисячі звернень. У нас є випадки, коли фізично мої представники в регіонах приїжджають до приміщень ТЦК СП та допомагають відновити порушені права громадян України", — наголосив омбудсмен.

Уповноважений додав, що не всі звернення містять ознаки порушення, але у більшості випадків його офіс фіксує порушення й юридично реагує. Зокрема, на підставі деяких звернень були відкриті кримінальні провадження, а понад 50 працівників ТЦК вже притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

"Скажу відверто, я не прихильник публічно показувати конкретні кейси. Поясню чому: Російська Федерація це може використати проти нашої держави та Збройних сил України. Але якщо я публічно не реагую — це не означає, що не реагую юридично", — додав омбудсмен.

Раніше у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ заявили, що за результатами перевірок у червні цього року встановлено, що 86% інцидентів, пов’язаних із діяльністю ТЦК, були маніпуляціями, фейковими повідомленнями та інформаційно-психологічними операціями.

А військовий адвокат Олег Леонтьєв розповів, що в Україні зареєстровано близько 1000 кримінальних проваджень щодо працівників Територіальних центрів комплектування. Проте жодного вироку винесено не було.