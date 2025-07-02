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Главная ТЦК Тысячи обращений — Лубинец раскрыл данные о нарушениях в ТЦК

Тысячи обращений — Лубинец раскрыл данные о нарушениях в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 12:58
Нарушения со стороны ТЦК — к Лубинцу в 2025 году уже поступило две тысячи жалоб
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Только с начала 2025 года поступило более 2 тысяч обращений о возможных нарушениях прав граждан со стороны работников ТЦК. Всего по этому направлению получено уже около 3,5 тысячи обращений.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в среду, 2 июля, сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Нарушения со стороны ТЦК

Лубинец подчеркнул, что представители его офиса выезжают непосредственно в ТЦК, чтобы помочь восстановить нарушенные права граждан Украины. Кроме реагирования на жалобы, проводится и превентивная работа.

"Я вижу статистику, что увеличивается количество обращений. Например, в этом году я уже получил более 2 тысяч обращений. У нас есть случаи, когда физически мои представители в регионах приезжают в помещения ТЦК СП и помогают восстановить нарушенные права граждан Украины", — подчеркнул омбудсмен.

Уполномоченный добавил, что не все обращения содержат признаки нарушения, но в большинстве случаев его офис фиксирует нарушения и юридически реагирует. В частности, на основании некоторых обращений были открыты уголовные производства, а более 50 работников ТЦК уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Скажу откровенно, я не сторонник публично показывать конкретные кейсы. Объясню почему: Российская Федерация это может использовать против нашего государства и Вооруженных сил Украины. Но если я публично не реагирую — это не значит, что не реагирую юридически", — добавил омбудсмен.

Ранее в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ заявили, что по результатам проверок в июне этого года установлено, что 86% инцидентов, связанных с деятельностью ТЦК, были манипуляциями, фейковыми сообщениями и информационно-психологическими операциями.

А военный адвокат Олег Леонтьев рассказал, что в Украине зарегистрировано около 1000 уголовных производств в отношении работников Территориальных центров комплектования. Однако ни одного приговора вынесено не было.

мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП военнообязанные права
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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