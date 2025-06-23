В Україні зареєстровано близько 1000 кримінальних проваджень щодо працівників ТЦК, але жодного вироку, — адвокат

Працівник ТЦК із документами. Фото: "Новини.PRO"

В Україні зареєстровано близько 1000 кримінальних проваджень щодо працівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Проте жодного вироку винесено не було.

Про це заявив військовий адвокат Олег Леонтьєв в ефірі День.LIVE у понеділок, 23 червня.

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Леонтьєв заявив, що в Україні зареєстровано близько 1000 кримінальних проваджень щодо дій працівників ТЦК, однак жодне з них не завершилась вироком.

За словами правника, офіційної статистики немає, але відповідну інформацію озвучив один з народних депутатів, який брав участь у засіданні тимчасової слідчої комісії. Дані нардепу надала прокуратура у відповідь на його запит.

Адвокат наголосив, що відсутність реальної відповідальності — головна причина, чому системні порушення в роботі ТЦК тривають.

"Близько тисячі кримінальних проваджень було зареєстровано, а скільки було засуджено таких осіб? Нуль. Тобто ось і є цей головний принцип, чому так відбувається", — сказав Леонтьєв.

Раніше ми писали, що у Житомирській області працівники ТЦК та СП застосовують нестандартний метод мобілізації.

Також ми повідомляли, як зміняться правила щодо відвідування ТЦК.