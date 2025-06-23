В Україні зареєстровано близько 1000 кримінальних проваджень щодо працівників ТЦК, але жодного вироку, — адвокат

Адвокат назвав кількість справ, відкритих проти працівників ТЦК
В Україні зареєстровано близько 1000 кримінальних проваджень щодо працівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Проте жодного вироку винесено не було.
Про це заявив військовий адвокат Олег Леонтьєв в ефірі День.LIVE у понеділок, 23 червня.
Справи проти працівників ТЦК
Леонтьєв заявив, що в Україні зареєстровано близько 1000 кримінальних проваджень щодо дій працівників ТЦК, однак жодне з них не завершилась вироком.
За словами правника, офіційної статистики немає, але відповідну інформацію озвучив один з народних депутатів, який брав участь у засіданні тимчасової слідчої комісії. Дані нардепу надала прокуратура у відповідь на його запит.
Адвокат наголосив, що відсутність реальної відповідальності — головна причина, чому системні порушення в роботі ТЦК тривають.
"Близько тисячі кримінальних проваджень було зареєстровано, а скільки було засуджено таких осіб? Нуль. Тобто ось і є цей головний принцип, чому так відбувається", — сказав Леонтьєв.
Раніше ми писали, що у Житомирській області працівники ТЦК та СП застосовують нестандартний метод мобілізації.
Також ми повідомляли, як зміняться правила щодо відвідування ТЦК.
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