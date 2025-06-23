Відвідування ТЦК та СП військовозобов'язаними — які зміни планує запровадити Міноборони

Як зміняться правила щодо відвідування ТЦК — відповідь Міноборони
Аби стати на облік, подати документи на відстрочку, уточнити військово-облікові дані або пройти ВЛК військовозобов'язаним в Україні наразі потрібно йти до ТЦК та СП. У майбутньому Міністерство оборони планує дозволити громадянам звертатися до будь-якого військкомату, а не лише за місцем проживання.
Про це в інтерв'ю DOU повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Як можуть змінитися правила мобілізації
За словами представниці оборонного відомства, людині достатньо буде прийти до зручного для неї ТЦК та СП, повідомити про своє фактичне місце проживання й оновити інформацію.
Оператори реєстру "Оберіг" працюватимуть із даними громадян з усіх регіонів України. Наприклад, якщо до працівника Печерського ТЦК звернеться військовозобов'язаний, який є уродженецем Житомира, але живе в Києві, у реєстрі "Оберіг" запитають його картку. Після того, як система надасть доступ до даних, представник військкомату зможе внести необхідні зміни.
"Немає технічної проблеми з тим, щоб надати доступ до даних людини. Усі оператори можуть отримувати доступ за запитом. Уявіть, наскільки це спростить роботу та збільшить довіру військовозобов'язаних до ТЦК", — заявила Черногоренко.
Нагадаємо, у Житомирській області працівники ТЦК та СП застосовують нестандартний метод мобілізації. Вони підшукують військовозобов'язаних на сайті Auto.Ria.
Також ми повідомляли, що громадян, які перебувають у розшуку за порушення військового обліку, можуть оштрафувати. Щоправда, на накладання штрафу у представників ТЦК та СП є обмежений час.
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