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Головна ТЦК Як зміняться правила щодо відвідування ТЦК — відповідь Міноборони

Як зміняться правила щодо відвідування ТЦК — відповідь Міноборони

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Дата публікації: 23 червня 2025 04:30
Відвідування ТЦК та СП військовозобов'язаними — які зміни планує запровадити Міноборони
Катерина Черногоренко. Фото: armyinform.com
Ключові моменти Як можуть змінитися правила мобілізації

Аби стати на облік, подати документи на відстрочку, уточнити військово-облікові дані або пройти ВЛК військовозобов'язаним в Україні наразі потрібно йти до ТЦК та СП. У майбутньому Міністерство оборони планує дозволити громадянам звертатися до будь-якого військкомату, а не лише за місцем проживання.

Про це в інтерв'ю DOU повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Як можуть змінитися правила мобілізації

За словами представниці оборонного відомства, людині достатньо буде прийти до зручного для неї ТЦК та СП, повідомити про своє фактичне місце проживання й оновити інформацію.

Оператори реєстру "Оберіг" працюватимуть із даними громадян з усіх регіонів України. Наприклад, якщо до працівника Печерського ТЦК звернеться військовозобов'язаний, який є уродженецем Житомира, але живе в Києві, у реєстрі "Оберіг" запитають його картку. Після того, як система надасть доступ до даних, представник військкомату зможе внести необхідні зміни.

"Немає технічної проблеми з тим, щоб надати доступ до даних людини. Усі оператори можуть отримувати доступ за запитом. Уявіть, наскільки це спростить роботу та збільшить довіру військовозобов'язаних до ТЦК", — заявила Черногоренко.

Нагадаємо, у Житомирській області працівники ТЦК та СП застосовують нестандартний метод мобілізації. Вони підшукують військовозобов'язаних на сайті Auto.Ria.

Також ми повідомляли, що громадян, які перебувають у розшуку за порушення військового обліку, можуть оштрафувати. Щоправда, на накладання штрафу у представників ТЦК та СП є обмежений час.

Міноборони військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані резерв
Василь Горенко - Редактор
Автор:
Василь Горенко
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