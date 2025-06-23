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Главная ТЦК Как изменятся правила посещения ТЦК — ответ Минобороны

Как изменятся правила посещения ТЦК — ответ Минобороны

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Дата публикации 23 июня 2025 04:30
Посещение ТЦК и СП военнообязанными — какие изменения планирует ввести Минобороны
Екатерина Черногоренко. Фото: armyinform.com
Ключові моменти Как могут измениться правила мобилизации

Чтобы стать на учет, подать документы на отсрочку, уточнить военно-учетные данные или пройти ВВК военнообязанным в Украине сейчас нужно идти в ТЦК и СП. В будущем Министерство обороны планирует разрешить гражданам обращаться в любой военкомат, а не только по месту жительства.

Об этом в интервью DOU сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По словам представительницы оборонного ведомства, человеку достаточно будет прийти в удобный для него ТЦК и СП, сообщить о своем фактическом месте жительства и обновить информацию.

Операторы реестра "Оберіг" будут работать с данными граждан из всех регионов Украины. Например, если к работнику Печерского ТЦК обратится военнообязанный, который является уроженцем Житомира, но живет в Киеве, в реестре "Оберіг" запросят его карточку. После того, как система предоставит доступ к данным, представитель военкомата сможет внести необходимые изменения.

"Нет технической проблемы с тем, чтобы предоставить доступ к данным человека. Все операторы могут получать доступ по запросу. Представьте, насколько это упростит работу и увеличит доверие военнообязанных к ТЦК", — заявила Черногоренко.

Напомним, в Житомирской области работники ТЦК и СП применяют нестандартный метод мобилизации. Они подыскивают военнообязанных на сайте Auto.Ria.

Также мы сообщали, что граждан, находящихся в розыске за нарушение воинского учета, могут оштрафовать. Правда, на наложение штрафа у представителей ТЦК и СП есть ограниченное время.

Минобороны военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные резерв
Василий Горенко - Редактор
Автор:
Василий Горенко
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