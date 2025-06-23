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Главная ТЦК Адвокат назвал количество дел, открытых против работников ТЦК

Адвокат назвал количество дел, открытых против работников ТЦК

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Дата публикации 23 июня 2025 22:35
В Украине зарегистрировано около 1000 уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора, - адвокат
Работник ТЦК с документами. Фото: "Новости.PRO"
Ключові моменти Дела против работников ТЦК

В Украине зарегистрировано около 1000 уголовных производств в отношении работников Территориальных центров комплектования (ТЦК). Однако ни одного приговора вынесено не было.

Об этом заявил военный адвокат Олег Леонтьев в эфире День.LIVE в понедельник, 23 июня.

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Дела против работников ТЦК

Леонтьев заявил, что в Украине зарегистрировано около 1000 уголовных производств в отношении действий работников ТЦК, однако ни одно из них не завершилось приговором.

По словам юриста, официальной статистики нет, но соответствующую информацию озвучил один из народных депутатов, который принимал участие в заседании временной следственной комиссии. Данные нардепу предоставила прокуратура в ответ на его запрос.

Адвокат подчеркнул, что отсутствие реальной ответственности - главная причина, почему системные нарушения в работе ТЦК продолжаются.

"Около тысячи уголовных производств было зарегистрировано, а сколько было осуждено таких лиц? Ноль. То есть вот и есть этот главный принцип, почему так происходит", — сказал Леонтьев.

Ранее мы писали, что в Житомирской области работники ТЦК и СП применяют нестандартный метод мобилизации.

Также мы сообщали, как изменятся правила посещения ТЦК.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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