В Украине зарегистрировано около 1000 уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора, - адвокат

Адвокат назвал количество дел, открытых против работников ТЦК
В Украине зарегистрировано около 1000 уголовных производств в отношении работников Территориальных центров комплектования (ТЦК). Однако ни одного приговора вынесено не было.
Об этом заявил военный адвокат Олег Леонтьев в эфире День.LIVE в понедельник, 23 июня.
Дела против работников ТЦК
Леонтьев заявил, что в Украине зарегистрировано около 1000 уголовных производств в отношении действий работников ТЦК, однако ни одно из них не завершилось приговором.
По словам юриста, официальной статистики нет, но соответствующую информацию озвучил один из народных депутатов, который принимал участие в заседании временной следственной комиссии. Данные нардепу предоставила прокуратура в ответ на его запрос.
Адвокат подчеркнул, что отсутствие реальной ответственности - главная причина, почему системные нарушения в работе ТЦК продолжаются.
"Около тысячи уголовных производств было зарегистрировано, а сколько было осуждено таких лиц? Ноль. То есть вот и есть этот главный принцип, почему так происходит", — сказал Леонтьев.
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