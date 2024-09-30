У Запоріжжі ДБР викрило ексначальника ТЦК — подробиці справи

Співробітники ДБР затримали підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора

Колишній начальник Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки залучав підлеглих до ремонту власної нерухомості. На даний момент йому загрожує до 12 років за ґратами.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у понеділок, 30 вересня.

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В Офісі генпрокурора повідомили, що з лютого до липня 2023 року фігурант, будучи керівником Запорізького обласного ТЦК та СП, незаконно залучав трьох своїх підлеглих до виконання ремонтних робіт на об’єктах, які належали посадовцю та його родині.

За це обвинувачений безпідставно нарахував додаткові виплати своїм ремонтникам- військовослужбовцям на майже 270 тисяч гривень. Такими діями він спричинив збитки державі.

Наразі триває судовий розгляд справи.

Будинок підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора

Нерухомість співробітника ТЦК. Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі дії працівників ДБР. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, як повідомили в АРМА, вісім з двадцяти годинників колишнього народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука продали на аукціоні. Серед них був і екземпляр зі світлиною телеведучої та його дружини Оксани Марченко.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Офіс Генерального прокурора наклав арешти на майно екснардепа Віктора Медведчука в рамках розслідування в трьох кримінальних провадженнях проти нього, однак всі ці документи мають юридичну силу лише на територію України. Тому суд у Хорватії скасував арешт яхти Royal Romance експолітика.