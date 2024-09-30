В Запорожье ДБР разоблачило экс-начальника ТЦК — подробности дела

В Запорожье экс-начальник ТЦК привлекал подчиненных к ремонту собственного дома
Бывший начальник Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки привлекал подчиненных к ремонту собственной недвижимости. На данный момент ему грозит до 12 лет за решеткой.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 30 сентября.
Эксплуатировал подчиненных в своих целях
В Офисе генпрокурора сообщили, что с февраля по июль 2023 года фигурант, будучи руководителем Запорожского областного ТЦК и СП, незаконно привлекал трех своих подчиненных к выполнению ремонтных работ на объектах, принадлежавших чиновнику и его семье.
За это обвиняемый безосновательно насчитал дополнительные выплаты своим ремонтникам-военнослужащим почти на 270 тысяч гривен. Такими действиями он нанес ущерб государству.
В настоящее время продолжается судебное разбирательство дела.
Напомним, как сообщили в АРМА, восемь из двадцати часов бывшего народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука продали на аукционе. Среди них был и экземпляр со фотографией телеведущей и его жены Оксаны Марченко.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Офис генерального прокурора наложил аресты на имущество экс-нардепа Виктора Медведчука в рамках расследования в трех уголовных производствах против него, однако все эти документы обладают юридической силой только на территорию Украины. Поэтому суд в Хорватии отменил арест яхты Royal Romance экс-политика.
Читайте Новини.LIVE!