В Запорожье ДБР разоблачило экс-начальника ТЦК — подробности дела

Сотрудники ГБР задержали подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора

Бывший начальник Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки привлекал подчиненных к ремонту собственной недвижимости. На данный момент ему грозит до 12 лет за решеткой.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 30 сентября.

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В Офисе генпрокурора сообщили, что с февраля по июль 2023 года фигурант, будучи руководителем Запорожского областного ТЦК и СП, незаконно привлекал трех своих подчиненных к выполнению ремонтных работ на объектах, принадлежавших чиновнику и его семье.

За это обвиняемый безосновательно насчитал дополнительные выплаты своим ремонтникам-военнослужащим почти на 270 тысяч гривен. Такими действиями он нанес ущерб государству.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство дела.

Дом подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора

Недвижимость сотрудника ТЦК. Фото: Офис генпрокурора

Следственные действия работников ГБР. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, как сообщили в АРМА, восемь из двадцати часов бывшего народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука продали на аукционе. Среди них был и экземпляр со фотографией телеведущей и его жены Оксаны Марченко.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Офис генерального прокурора наложил аресты на имущество экс-нардепа Виктора Медведчука в рамках расследования в трех уголовных производствах против него, однако все эти документы обладают юридической силой только на территорию Украины. Поэтому суд в Хорватии отменил арест яхты Royal Romance экс-политика.