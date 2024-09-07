Годинник з обличчям Оксани Марченко продали на аукціоні — сума

Годинник з світлиною Оксани Марченко з колекції Віктора Медведчука. Фото: arma.gov.ua

Вісім з двадцяти годинників колишнього народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука продали на аукціоні. Серед них був і екземпляр зі світлиною телеведучої та його дружини Оксани Марченко.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

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Годинник з обличчям Оксани Марченко продали за майже 500 000 грн

Агентство з розшуку та управління активами (АМРА) продало на аукціоні "Prozorro.Продажі" вісім із 20 годинників з арештованої колекції колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко продали за 485 тисяч гривень. Загалом вдалось виручити майже 3,6 мільйона гривень. На ці кошти згодом куплять військові облігації. Другу частину колекції виставлять на аукціон згодом.

Годинники Віктора Медведчука, які продали. Фото: АРМА

Інші годинники реалізували за такі суми:

годинник марки Patek Philippe — 1,3 мільйона гривень,

годинник Dolce & Gabbana — 233 777 гривень;

годинник "Москва Кремль" ­— 105 678 гривень;

годинник Rolex — 700 001 гривня;

годинник Rolex — 550 тисяч гривень;

годинник Cartier — 200 001 гривня (162 500 — стартова ціна)

годинник "Держрезерв України" — 41 500 гривень.

Нагадаємо, студія "Квартал 95" публічно висміяла аукціон та продаж годинника з обличчям телеведучої Оксани Марченко. Також ми детальніше розповідали про колекцію Віктора Медведчука.