Часы с лицом Оксаны Марченко продали на аукционе - сумма

Часы со фотографией Оксаны Марченко из коллекции Виктора Медведчука. Фото: arma.gov.ua

Восемь из двадцати часов бывшего народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука продали на аукционе. Среди них был и экземпляр с фотографией телеведущей и его жены Оксаны Марченко.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

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Агентство по розыску и управлению активами (АМРА) продало на аукционе "Prozorro.Продажі" восемь из 20 часов из арестованной коллекции бывшего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Часы Parmigiani Fleurier с изображением Оксаны Марченко продали за 485 тысяч гривен. В общей сложности удалось выручить почти 3,6 миллиона гривен. На эти средства впоследствии купят военные облигации. Вторую часть коллекции выставят на аукцион со временем.

Проданные часы Виктора Медведчука. Фото: АРМА

Остальные часы реализовали за следующие суммы:

часы марки Patek Philippe — 1,3 миллиона грн,

часы Dolce & Gabbana — 233 777 грн;

часы "Москва Кремль" — 105 678 грн;

часы Rolex — 700 001 грн;

часы Rolex — 550 тысяч грн;

часы Cartier — 200 001 грн (162 500 — стартовая цена)

часы "Госрезерв Украины" — 41 500 грн.

Напомним, студия "Квартал 95" публично высмеяла аукцион и продажу часов с лицом телеведущей Оксаны Марченко. Также мы подробнее рассказывали о коллекции Виктора Медведчука.