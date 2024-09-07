Часы с лицом Оксаны Марченко продали на аукционе - сумма

Часы с лицом Оксаны Марченко продали за сумасшедшую сумму
Восемь из двадцати часов бывшего народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука продали на аукционе. Среди них был и экземпляр с фотографией телеведущей и его жены Оксаны Марченко.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Часы с лицом Оксаны Марченко продали почти за 500 000 грн
Агентство по розыску и управлению активами (АМРА) продало на аукционе "Prozorro.Продажі" восемь из 20 часов из арестованной коллекции бывшего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Часы Parmigiani Fleurier с изображением Оксаны Марченко продали за 485 тысяч гривен. В общей сложности удалось выручить почти 3,6 миллиона гривен. На эти средства впоследствии купят военные облигации. Вторую часть коллекции выставят на аукцион со временем.
Остальные часы реализовали за следующие суммы:
- часы марки Patek Philippe — 1,3 миллиона грн,
- часы Dolce & Gabbana — 233 777 грн;
- часы "Москва Кремль" — 105 678 грн;
- часы Rolex — 700 001 грн;
- часы Rolex — 550 тысяч грн;
- часы Cartier — 200 001 грн (162 500 — стартовая цена)
- часы "Госрезерв Украины" — 41 500 грн.
Напомним, студия "Квартал 95" публично высмеяла аукцион и продажу часов с лицом телеведущей Оксаны Марченко. Также мы подробнее рассказывали о коллекции Виктора Медведчука.
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