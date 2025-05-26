У ТЦК Вінниці спалахнула пожежа

Дим з вікна ТЦК. Фото: скриншот

У понеділок, 26 травня, у Вінниці загорілася будівля одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС.

Про це стало відомо із соцмереж та місцевих каналів у Telegram.

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У Вінниці горіло приміщення ТЦК

На відеокадрах які оприлюднили в соцмережаї видно, як з вікон приміщення виривався густий чорний дим. Над ліквідацією займання працювали пожежні підрозділи.

Журналісти місцевих ЗМІ звернулися до Вінницького ТЦК для з’ясування обставин. Там повідомили, що попередньо основною причиною загоряння вважається коротке замикання. Версію підпалу на цьому етапі не розглядають. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Деталі надзвичайної події встановлюються.

Нагадаємо, у Харкові стався інцидент за участі військовослужбовця, який відкрив вогонь по підлітках, бо ті назвали його "ТЦКшником".

Також у Львівському ТЦК прокоментували побиття ветерана.