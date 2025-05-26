В ТЦК Винницы вспыхнул пожар в ТЦК Винницы

Дым из окна ТЦК. Фото: скриншот

В понедельник, 26 мая, в Виннице загорелось здание одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС.

Об этом стало известно из соцсетей и местных каналов в Telegram.

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На видеокадрах которые обнародовали в соцсети видно, как из окон помещения вырывался густой черный дым. Над ликвидацией возгорания работали пожарные подразделения.

Журналисты местных СМИ обратились в Винницкий ТЦК для выяснения обстоятельств. Там сообщили, что предварительно основной причиной возгорания считается короткое замыкание. Версию поджога на этом этапе не рассматривают. Информации о пострадавших пока не поступало. Детали чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Напомним, в Харькове произошел инцидент с участием военнослужащего, который открыл огонь по подросткам, потому что те назвали его "ТЦКшником".

Также во Львовском ТЦК прокомментировали избиение ветерана.