В ТЦК Винницы вспыхнул пожар в ТЦК Винницы

В Виннице загорелось здание ТЦК — стала известна причина пожара
В понедельник, 26 мая, в Виннице загорелось здание одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС.
Об этом стало известно из соцсетей и местных каналов в Telegram.
В Виннице горело помещение ТЦК
На видеокадрах которые обнародовали в соцсети видно, как из окон помещения вырывался густой черный дым. Над ликвидацией возгорания работали пожарные подразделения.
Журналисты местных СМИ обратились в Винницкий ТЦК для выяснения обстоятельств. Там сообщили, что предварительно основной причиной возгорания считается короткое замыкание. Версию поджога на этом этапе не рассматривают. Информации о пострадавших пока не поступало. Детали чрезвычайного происшествия устанавливаются.
Напомним, в Харькове произошел инцидент с участием военнослужащего, который открыл огонь по подросткам, потому что те назвали его "ТЦКшником".
Также во Львовском ТЦК прокомментировали избиение ветерана.
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