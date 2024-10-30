Зникла військова справа у ТЦК - що робити

Оформлення документів військовозобов’яного у ТЦК. Фото: "Новини Pro"

Особові справи військовозобов’язаних громадян зберігаються у ТЦК. Якщо особова справа у ТЦК відсутня чи зникла, то громадянин має право подати скаргу до обласного територіального центру комплектування чи в Міноборони.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Деякі військовозобов’язані громадяни під час загальної мобілізації зіткнулися із несподіваними проблемами — зокрема, з тим, що їхні особові справи у територіальному центрі комплектування відсутні чи втрачені.

"Особові справи знаходяться у веденні ТЦК та СП. В іншому місці Ви не знайдете інформацію щодо проходження Вами ВЛК та виключення з обліку", — зазначив Юрій Айвазян.

Куди звертатися, якщо справа зникла

Для вирішення такої ситуації юрист порадив громадянину спочатку подати скарги до обласного ТЦК, Генштабу та Міноборони.

"Якщо питання не вирішиться, то тоді тільки до суду", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо ТЦК діють не в рамках закону.

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