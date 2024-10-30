Пропало военное дело в ТЦК – что делать

Оформление документов военнообязанного в ТЦК. Фото: "Новини Pro"

Личные дела военнообязанных граждан хранятся в ТЦК. Если личное дело в ТЦК отсутствует или исчезло, то гражданин имеет право подать жалобу в областной территориальный центр комплектования или в Минобороны.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Некоторые военнообязанные граждане в ходе общей мобилизации столкнулись с неожиданными проблемами — в частности, с тем, что их личные дела в территориальном центре комплектования отсутствуют или потеряны.

"Личные дела находятся в ведении ТЦК и СП. В другом месте Вы не найдете информацию о прохождении Вами ВВК и исключении из учета", — отметил Юрий Айвазян.

Куда обращаться, если дело исчезло

Для разрешения такой ситуации юрист посоветовал гражданину сначала подать жалобы в областной ТЦК, Генштаб и Минобороны.

"Если вопрос не решится, то тогда только в суд", — объяснил Айвазян.

Напомним, мы раньше писали о том, что делать, если ТЦК действуют не в рамках закона.

Также мы объясняли, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.