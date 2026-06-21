У ТЦК сказали, хто обов'язково має пройти ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: dialog.ua

Любомир Кучер редактор, юрист

В Україні продовжується воєнний стан, а це означає, що п'ять категорій громадян мають обов'язково пройти ВЛК. Серед таких осіб колишні "обмежено придатні", випускниці медичних ВНЗ і не тільки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Хто зобов'язаний проходити ВЛК

На сторінці у Facebook Житомирський ОТЦК повідомив, що під час воєнного стану ВЛК обов'язково проходять наступні категорії громадянин:

Військовозобов’язані — усі вони, кого направляють ТЦК (зокрема за повісткою або направленням), зобов’язані пройти медичний огляд;

— усі вони, кого направляють ТЦК (зокрема за повісткою або направленням), зобов’язані пройти медичний огляд; Колишні "обмежено придатні" — ці особи, які раніше мали статус "обмежено придатний у воєнний час" і не пройшли повторний медогляд після змін законодавства у 2024 році, теж підлягають обов’язковому проходженню військово-лікарської комісії;

— ці особи, які раніше мали статус "обмежено придатний у воєнний час" і не пройшли повторний медогляд після змін законодавства у 2024 році, теж підлягають обов’язковому проходженню військово-лікарської комісії; Кандидати на контрактну службу — громадяни, які добровільно вступають на військову службу за контрактом, теж мають проходити ВЛК;

— громадяни, які добровільно вступають на військову службу за контрактом, теж мають проходити ВЛК; Військовослужбовці — зокрема ті особи, яким необхідно повторно оцінити стан здоров’я (після поранення або суттєвих змін у самопочутті);

— зокрема ті особи, яким необхідно повторно оцінити стан здоров’я (після поранення або суттєвих змін у самопочутті); також до переліку входить окрема категорія жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Зокрема жінки, які завершили навчання після 2025 року, мають стати на військовий облік, пройти ВЛК протягом 60 днів та оформити військово-облікові документи.

"ВЛК — це обов’язкова процедура для визначених законом категорій, яка встановлює придатність до військової служби та стан здоров’я. Важливо: у кожному випадку направлення та порядок проходження визначаються відповідними органами військового обліку та законодавством України", — додали у ТЦК.

Пост Житомирьского ОТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, громадянин з відстрочкою від мобілізації не повинен проходити ВЛК. Однак на практиці зустріч з ТЦК та протермінованою ВЛК може закінчитися повісткою або візитом до будівлі ТЦК.

Також ми писали, що ВЛК не є потрібною для оформлення бронювання від мобілізації. Тому вимога керівництва підприємства не має законного підтвердження. Проте іноді такі випадки бувають, тож тоді громадяни доведеться самим вирішувати, чи йти до ТЦК.