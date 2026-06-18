Забрати в ТЦК через рік після ВЛК: юрист назвав неприємний момент

Вручення повістки групою оповіщення ТЦК. Фото: glavcom.ua

Громадянин, який має відстрочку від мобілізації, не повинен проходити військово-лікарську комісію. ТЦК не має права направляти такого громадянина на комісію. Але на практиці зустріч із групою оповіщення ТЦК із таким громадянином, який має відстрочку і протерміновану ВЛК, може обернутися повісткою чи візитом в територіальний центр комплектування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Регулярність проходження ВЛК

Військово-лікарська комісія є ключовим елементом військового обліку та загальної мобілізації. Саме результати і висновки ВЛК є основною підставою для визнання громадянина придатним чи непридатним до військової служби.

Громадяни мають проходити військово-лікарську комісію регулярно. Регулярність проходження ВЛК під час війни та в мирний час відрізняється.

У звичайній ситуації громадянин має проходити ВЛК раз на п’ять років. Під час дії воєнного стану проходження медичної комісії є щорічною.

Читайте також:

Перевірка документів ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку, але термін дії його попередньої ВЛК уже закінчився. Чоловік поцікавився, чи не вплине це на ставлення групи оповіщення ТЦК під час перевірки документів.

Юрист Євген Корнійчук, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Під час перевірки у Вас можуть перевірити військово-обліковий документ, "Резерв+" та наявність відстрочки. Якщо відстрочка дійсна і відображається коректно, підстав для примусового направлення саме на ВЛК через те, що висновку більше року, бути не повинно".

Втім, додав юрист, в такій ситуації може бути один неприємний момент: "Водночас на практиці можуть вручити повістку для уточнення даних або запропонувати з’явитися до ТЦК. Тому бажано мати при собі документи або електронне підтвердження відстрочки: Резерв+, військово-обліковий документ, довідку з ЄДЕБО або інші документи, які підтверджують навчання".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, на Одещині за катування у ТЦК затримали дев’ятьох осіб.

В одному з районних ТЦК та СП Одеської області викрили групу людей, яку підозрюють у незаконному утриманні та катуванні військовозобов’язаних чоловіків. Правоохоронці затримали шістьох посадовців центру комплектування та трьох представників громадської організації. За даними слідства, потерпілих били, залякували, утримували проти їхньої волі та вчиняли дії сексуального характеру.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що юрист пояснив, як діяти у випадку незаконного затримання групою оповіщення ТЦК.

Незаконне утримання в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та в яких випадках поліція має право затримувати військовозобов'язаного. Юристи пояснили, які права мають працівники ТЦК та військовозобов'язані.