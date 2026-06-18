Получить в ТЦК через год после ВВК: юрист указал на неприятный момент

Вручение повестки группой оповещения ТЦК. Фото: glavcom.ua

Гражданин, имеющий отсрочку от мобилизации, не должен проходить военно-врачебную комиссию. ТЦК не имеет права направлять такого гражданина на комиссию. Но на практике встреча группы оповещения ТЦК с таким гражданином, имеющим отсрочку и просроченную ВВК, может обернуться повесткой или визитом в территориальный центр комплектования.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Регулярность прохождения ВВК

Военно-врачебная комиссия является ключевым элементом воинского учета и всеобщей мобилизации. Именно результаты и заключения ВВК являются основным основанием для признания гражданина годным или негодным к военной службе.

Граждане должны регулярно проходить военно-врачебную комиссию. Регулярность прохождения ВВК во время войны и в мирное время различается.

В обычной ситуации гражданин должен проходить ВВК раз в пять лет. Во время действия военного положения прохождение медицинской комиссии является ежегодным.

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Проверка документов ТЦК

К юристам обратился гражданин, имеющий отсрочку, но срок действия его предыдущей ВВК уже истек. Мужчина поинтересовался, не повлияет ли это на отнесение к группе оповещения ТЦК при проверке документов.

Юрист Евгений Корнийчук, комментируя эту ситуацию, отметил: "Во время проверки у вас могут проверить военно-учетный документ, "Резерв+" и наличие отсрочки. Если отсрочка действительна и отражена корректно, оснований для принудительного направления именно на ВВК из-за того, что заключению больше года, быть не должно".

Впрочем, добавил юрист, в такой ситуации может быть один неприятный момент: "В то же время на практике могут вручить повестку для уточнения данных или предложить явиться в ТЦК. Поэтому желательно иметь при себе документы или электронное подтверждение отсрочки: "Резерв+", военно-учетный документ, справку из ЕГЭБО или другие документы, подтверждающие обучение".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в Одесской области за пытки в ТЦК задержали девять человек.

В одном из районных ТЦК и СП Одесской области разоблачили группу людей, подозреваемых в незаконном удержании и пытках военнообязанных мужчин. Правоохранители задержали шестерых должностных лиц центра комплектования и троих представителей общественной организации. По данным следствия, потерпевших избивали, запугивали, удерживали против их воли и совершали действия сексуального характера.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что юрист объяснил, как действовать в случае незаконного задержания группой оповещения ТЦК.

Незаконное удержание в территориальном центре комплектования и социальной поддержки и в каких случаях полиция имеет право задерживать военнообязанного. Юристы объяснили, какими правами обладают сотрудники ТЦК и военнообязанные.