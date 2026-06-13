Резерв+ не дає створити заявку на ВЛК: потрібна заява в ТЦК

Застосунок "Резерв+", де можна оформити е-направлення на ВЛК. Фото: Новини.LIVE

Після змін у законодавстві військовозобов’язані громадяни можуть ініціювати процес проходження військово-лікарської комісії за допомогою застосунку "Резерв+". У "Резерв+" можна оформити електронне направлення на ВЛК. Якщо ж цього не сталося, можливо, причиною є збій у реєстрі "Оберіг".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК та придатність до служби в ЗСУ

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку. У воєнний час саме військово-лікарська комісія потрібна для того, аби ефективно наповнювати Збройні сили України кадрами під час мобілізації.

Лікарі, які входять до складу військово-лікарської комісії, обстежують військовозобов’язаних громадян і ухвалюють свій висновок щодо їхньої придатності до військової служби. Громадянина можуть визнати як придатним, так і непридатним до служби в ЗСУ.

Придатність до військової служби може бути обмежена. Так, після змін у законодавстві існує така категорія, як "придатний до служби у частинах забезпечення, ТЦК, військових вишах тощо".

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Останні зміни у законі про мобілізацію дозволили громадянам самим ініціювати процес проходження ВЛК. У застосунку "Резерв+" можна створювати електронне направлення на військово-лікарську комісію.

До юристів звернувся громадянин, який поскаржився, що не зміг отримати е-направлення в "Резерв+". Формальною причиною є те, що в застосунку досі висить минулорічне направлення зі статусом "Підписано". Чоловік поцікавився, чому так сталося і що робити у цій ситуації.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив у відповіді: "Щодо проблеми, яка трапилась у застосунку, то, можливо, варто звернутися із письмовою заявою до ТЦК як до органу ведення реєстру, з приводу виправлення даних в останньому. Скоріше за все, стався технічний збій у реєстрі".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто може вибирати місце проходження ВЛК та як це зробити.

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки під час дії воєнного стану мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік. Записатися на ВЛК можна через застосунок "Резерв+". Наразі ж для деяких громадян запрацювала функція вибору місця проходження медогляду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що обмежено придатному не потрібно самому іти на ВЛК.

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти повторну військово-лікарську комісію після скасування цього статусу на військовому обліку. Але обов’язку іти на повторну ВЛК самостійно такі особи не мають. Їм мають надіслати повістку чи направлення.