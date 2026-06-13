Резерв+ не позволяет создать заявку на ВВК: необходимо подать заявление в ТЦК

Приложение "Резерв+", в котором можно оформить электронное направление на ВВК. Фото: Новини.LIVE

После изменений в законодательстве военнообязанные граждане могут инициировать процесс прохождения военно-врачебной комиссии с помощью приложения "Резерв+". В "Резерв+" можно оформить электронное направление на ВВК. Если же этого не произошло, возможно, причиной является сбой в реестре "Оберіг".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК и годность к службе в ВСУ

Военно-медицинская комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета. В военное время именно военно-медицинская комиссия нужна для того, чтобы эффективно пополнять Вооруженные силы Украины кадрами во время мобилизации.

Врачи, входящие в состав военно-медицинской комиссии, обследуют военнообязанных граждан и выносят заключение об их годности к военной службе. Гражданина могут признать как годным, так и негодным к службе в ВСУ.

Годность к военной службе может быть ограничена. Так, после изменений в законодательстве существует такая категория, как "годный к службе в частях обеспечения, ТЦК, военных вузах и т. п.".

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Сбой в реестре "Оберіг" как причина неудачи с электронным направлением

Последние изменения в законе о мобилизации позволили гражданам самостоятельно инициировать процесс прохождения ВВК. В приложении "Резерв+" можно создавать электронное направление на военно-врачебную комиссию.

К юристам обратился гражданин, который пожаловался, что не смог получить электронное направление в "Резерв+". Формальной причиной является то, что в приложении до сих пор висит прошлогоднее направление со статусом "Подписано". Мужчина поинтересовался, почему так произошло и что делать в этой ситуации.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул в ответе: "Что касается проблемы, которая возникла в приложении, то, возможно, стоит обратиться с письменным заявлением в ТЦК как в орган ведения реестра, по поводу исправления данных в последнем. Скорее всего, произошел технический сбой в реестре".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто может выбирать место прохождения ВВК и как это сделать.

В Украине все военнообязанные мужчины во время действия военного положения должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. Записаться на ВВК можно через приложение "Резерв+". Сейчас же для некоторых граждан заработала функция выбора места прохождения медосмотра.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что ограниченно годному не нужно самому идти на ВВК.

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти повторную военно-медицинскую комиссию после отмены этого статуса на воинском учете. Но обязанности идти на повторную ВВК самостоятельно у таких лиц нет. Им должны выслать повестку или направление.