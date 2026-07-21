У ТЦК провели понад 560 раптових перевірок: виявлено сотні порушень

ВСП провело перевірки у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК, ВСП. Колаж: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

Військова служба правопорядку провела по всій Україні 561 раптову перевірку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, йдеться про ті ТЦК, діяльність яких раніше вивчала Тимчасова слідча комісія Верховної Ради. За їх результатами виявили 208 порушень законодавства та службових розпоряджень.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Новини.LIVE.

Відповідь на запит нардепа Гончаренка. Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

Відповідь Міноборони. Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

За підсумками перевірок складено 101 протокол про адміністративні правопорушення

Як зазначив Гончаренко, у період з грудня 2025 року по червень 2026 року Військова служба правопорядку здійснила 561 раптову перевірку ТЦК. Під час них було зафіксовано 208 порушень вимог законодавства та розпорядчих документів.

"Виявлені правопорушення в основному стосувалися проведених заходів оповіщення військовозобов’язаних, перевірок їх військово-облікових документів без використання засобів відеофіксації, а також недотримання встановленого порядку вивантаження та зберігання відеозаписів", — йдеться в повідомленні.

За підсумками перевірок уповноважені особи склали 101 протокол про адміністративні правопорушення.

Крім того, за словами депутата, було направлено повідомлення про можливе вчинення кримінального правопорушення за статтею про перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень.

Як писали Новини.LIVE, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сухопутні війська та територіальні центри комплектування, які перебувають у його вертикалі управління, готові до змін і підтримують реформування системи мобілізації. За його словами, представники ТЦК беруть участь у засіданнях ТСК Верховної Ради, передають інформацію про виявлені порушення до ДБР та виступають за залучення поліції до реагування на такі випадки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що деякі військовозобов'язані після сплати штрафу через застосунок "Резерв+" знову отримують повідомлення про перебування в розшуку ТЦК. Юристи зазначають, що це може бути як технічним збоєм, так і наслідком неправомірних дій територіального центру комплектування. У такому разі радять звернутися до техпідтримки "Резерв+", подати заяву до ТЦК, а в разі відмови — оскаржувати дії центру в суді.