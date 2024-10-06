Ніколас Карма першим напав на військкома Олександра Логвиненка у Полтаві — у ТЦК розповіли деталі

Начальник районного ТЦК Полтави Олександр Логвиненко. Фото: Фокус

У Полтаві стався інцидент за участю начальника районного ТЦК Олександра Логвиненка та блогера Ніколаса Карми. У військкоматі запевняють, що саме блогер спровокував конфлікт.

Про це повідомляє Суспільне.

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Позиція ТЦК

За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, офіцер Логвиненко 5 жовтня проводив час із родиною в місті, коли помітив чоловіка, який ставив жінкам провокативні питання.

"Своєю чергою Логвиненко також вирішив підійти та поставити два простих запитання — ставлення до ЗСУ та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він відійшов. Ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу", — сказав представник ТЦК.

У військкоматі наголосили, що на відео видно, що Логвиненко не мав при собі пістолета, а предмет, схожий на зброю, належав іншій людині, яка з’явилася після застосування сили до офіцера.

За словами Істоміна, поліція вже перевірила цей предмет — він не становив загрози для життя чи здоров’я блогера.

Що передувало

Відомий український блогер Ніколас Карма 6 жовтня заявив, що знову став жертвою хуліганів. Невідомий чоловік нібито погрожував йому пістолетом під час зйомок у Полтаві.

Блогеру вдалося частково зняти обличчя чоловіків, які йому погрожували. Місцеві жителі впізнали в одному з них воєнкома.

Раніше напад на блогера стався і у Львові. Тоді невідомі хлопці напідпитку образили його та застосували газовий балончик.