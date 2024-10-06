Николас Карма первым напал на военкома Александра Логвиненко в Полтаве — в ТЦК рассказали детали

Начальник районного ТЦК Полтавы Александр Логвиненко. Фото: Фокус

В Полтаве произошел инцидент с участием начальника районного ТЦК Александра Логвиненко и блогера Николаса Кармы. В военкомате уверяют, что именно блогер спровоцировал конфликт.

Об этом сообщает Суспільне.

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Позиция ТЦК

По словам представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, офицер Логвиненко 5 октября проводил время с семьей в городе, когда заметил мужчину, который задавал женщинам провокационные вопросы.

"В свою очередь Логвиненко также решил подойти и задать два простых вопроса — отношение к ВСУ и к военной службе. При этом он сообщил, что является офицером ВСУ. На видео это все есть. Потом он отошел. Никакого конфликта со стороны офицера не было. Но блогер подбежал к нему со спины, схватил за плечо и начал конфликтовать откровенно, применяя при этом меры физического воздействия", – сказал представитель ТЦК.

В военкомате отметили, что на видео видно, что у Логвиненко не было при себе пистолета, а предмет, похожий на оружие, принадлежал другому человеку, который появился после применения силы к офицеру.

По словам Истомина, полиция уже проверила этот предмет — он не представлял угрозы жизни или здоровью блогера.

Что предшествовало

Известный украинский блогер Николас Карма 6 октября заявил, что снова стал жертвой хулиганов. Неизвестный мужчина якобы угрожал ему пистолетом во время съемок в Полтаве.

Блогеру удалось частично снять лицо угрожавшего мужчины Местные жители узнали в одном из них военкома.

Ранее нападение на блогера произошло и во Львове. Тогда неизвестные подвыпившие парни оскорбили его и применили газовый баллончик.