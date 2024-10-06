Блогеру Ніколасу Кармі у центрі Полтави погрожували зброєю

Ніколас Карма і чоловік, який йому погрожував у Полтаві. Фото: скриншот

Відомий український блогер Ніколас Карма знову став жертвою хуліганів. Невідомі чоловіки не лише образили інфлюєнсера, а ще й погрожували йому пістолетом.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Ніколасу Кармі погрожували пістолетом

Ніколас знімав свій випуск у Полтаві. Під час зйомок невідомі чоловіки почали його ображати і висловлювалися в його бік нецензурною лексикою. Вони стали цікавитися в Карми про його ставлення до військових та знімати на камеру. Інфлюєнсер не витримав та захотів показати обличчя кривдників своїй аудиторії.

Втім, один із чоловіків приставив до його шиї пістолет. Невідомий погрожував зброєю не лише Кармі, а й випадковим перехожим.

"Коли я підійшов до цієї людини й попросив показати обличчя, бо він його сховав, його друг підбіг до мене ззаду й приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були. Я цих людей не знаю, вони просто це все спостерігали", — поділився блогер.

Ніколасу вдалося частково зняти обличчя чоловіків, які йому погрожували. Місцеві жителі Полтави впізнали в одному з них воєнкома.

"Це Олександр Логвіненко, військовий комісар районного ТЦК, відомий алк*ш, б*дло, та просто людина г*мно",

"На відео полтавський воєнком Логвиненко. Ну і, певно, його свита з пістолетом".

"Це жах, в країну повернулися 90-ті роки".

"Просто лють. Цей воєнком не повинен лишиться на своїй посаді".

Коментарі під відео Ніколаса Карми. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Коментарі під відео Ніколаса Карми. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Нагадаємо, в Нью-Йорку напали на батька Леді Гаги. А також жертвою злочинців став зірка фільму "Кримінальне читво".