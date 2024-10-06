Блогеру Николасу Карме в центре Полтавы угрожали оружием

Николас Карма и мужчина, который ему угрожал в Полтаве. Фото: скриншот

Известный украинский блогер Николас Карма снова стал жертвой хулиганов. Неизвестные мужчины не только обидели инфлюенсера, но и угрожали ему пистолетом.

Об этом он рассказал на своей странице Instagram.

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Николасу Карме угрожали пистолетом

Николас снимал свой выпуск в Полтаве. Во время съемок неизвестные мужчины начали оскорблять его и высказывались в его сторону нецензурной лексикой. Они стали интересоваться у Кармы его отношением к военным и снимать на камеру. Инфлюенсер не выдержал и захотел показать лицо обидчиков своей аудитории.

Впрочем, один из мужчин приставил к его шее пистолет. Неизвестный угрожал оружием не только Карме, но и случайным прохожим.

"Когда я подошел к этому человеку и попросил показать лицо, потому что он его спрятал, его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне пистолет к шее. Также он приставил пистолет очевидцам, которые там были. Я этих людей не знаю, они просто это все наблюдали", — поделился блогер.

Николасу удалось частично снять лицо угрожавших ему мужчин. Местные жители Полтавы узнали в одном из них военкома.

"Это Александр Логвиненко, военный комиссар районного ТЦК, известный алк*ш, б*дло, да просто человек г*мно",

"На видео полтавский военком Логвиненко. Ну и, наверное, его свита с пистолетом".

"Это ужас, в страну вернулись 90-е годы".

"Просто ярость. Этот военком не должен оставаться при своей должности".

Комментарии под видео Николаса Кармы. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Комментарии под видео Николаса Кармы. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

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