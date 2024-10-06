Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известному блогеру угрожали пистолетом — местные узнали военкома arrow

Известному блогеру угрожали пистолетом — местные узнали военкома

6 октября 2024 09:55
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Блогеру Николасу Карме в центре Полтавы угрожали оружием
Николас Карма и мужчина, который ему угрожал в Полтаве. Фото: скриншот
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский блогер Николас Карма снова стал жертвой хулиганов. Неизвестные мужчины не только обидели инфлюенсера, но и угрожали ему пистолетом.

Об этом он рассказал на своей странице Instagram.

Читайте также:

Николасу Карме угрожали пистолетом

Николас снимал свой выпуск в Полтаве. Во время съемок неизвестные мужчины начали оскорблять его и высказывались в его сторону нецензурной лексикой. Они стали интересоваться у Кармы его отношением к военным и снимать на камеру. Инфлюенсер не выдержал и захотел показать лицо обидчиков своей аудитории.

Впрочем, один из мужчин приставил к его шее пистолет. Неизвестный угрожал оружием не только Карме, но и случайным прохожим.

"Когда я подошел к этому человеку и попросил показать лицо, потому что он его спрятал, его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне пистолет к шее. Также он приставил пистолет очевидцам, которые там были. Я этих людей не знаю, они просто это все наблюдали", — поделился блогер.

Николасу удалось частично снять лицо угрожавших ему мужчин. Местные жители Полтавы узнали в одном из них военкома.

"Это Александр Логвиненко, военный комиссар районного ТЦК, известный алк*ш, б*дло, да просто человек г*мно",

"На видео полтавский военком Логвиненко. Ну и, наверное, его свита с пистолетом".

"Это ужас, в страну вернулись 90-е годы".

"Просто ярость. Этот военком не должен оставаться при своей должности".

Известному блогеру угрожали пистолетом — местные узнали военкома - фото 1
Комментарии под видео Николаса Кармы. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/
Известному блогеру угрожали пистолетом — местные узнали военкома - фото 2
Комментарии под видео Николаса Кармы. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Напомним, в Нью-Йорке напали на отца Леди Гаги. А также   жертвой преступников стала звезда фильма "Криминальное чтиво".

скандал оружие блогеры соцсети Полтава украинские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:28 Российские оккупанты атаковали гражданское судно на Одесчине

10:16 Илон Маск публично поддержал Трампа и назвал его защитником демократии

09:55 Известному блогеру угрожали пистолетом — местные узнали военкома

09:51 Российские войска атакуют на нескольких направлениях — сводка Генштаба

09:50 Поторопитесь с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

09:30 В ISW спрогнозировали, как финансовый стимул повлияет на мобилизацию в РФ

09:21 Ночная атака на Одессу — появились фото последствий

09:15 Бывший футболист Челси уверен, что Мудрик находится "на дне"

08:50 Умеров поздравил бойцов теробороны с профессиональным праздником

08:28 Стало известно имя учителя-победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

10:28 Российские оккупанты атаковали гражданское судно на Одесчине

10:16 Илон Маск публично поддержал Трампа и назвал его защитником демократии

09:55 Известному блогеру угрожали пистолетом — местные узнали военкома

09:51 Российские войска атакуют на нескольких направлениях — сводка Генштаба

09:50 Поторопитесь с выездом за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

09:30 В ISW спрогнозировали, как финансовый стимул повлияет на мобилизацию в РФ

09:21 Ночная атака на Одессу — появились фото последствий

09:15 Бывший футболист Челси уверен, что Мудрик находится "на дне"

08:50 Умеров поздравил бойцов теробороны с профессиональным праздником

08:28 Стало известно имя учителя-победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке