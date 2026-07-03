На Волині чоловіки відбивалися від працівників ТЦК лопатами - деталі

Начальник Волинського обласного ТЦК Роман Немашкало. Фото: Новини.LIVE

У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували інцидент, під час якого представники ТЦК заїхали на приватне подвір’я, після чого місцеві жителі відганяли їх лопатами. У відомстві заявили, що службове розслідування триває, а остаточні висновки ще не зроблені.

Про це повідомив начальник Волинського обласного ТЦК Роман Немашкало та Олександр Левицький, очільник Ковельського ТЦК та СП, передає Анна Сірик, журналістка Новини.LIVE.

У ТЦК прокоментували інцидент із заїздом на приватне подвір’я

За словами начальника Волинського обласного ТЦК Романа Немашкала, під час переслідування автобусу військовослужбовці могли помилково заїхати на приватне подвір’я.

Він пояснив, що на момент події вони не побачили житлових будівель, а в’їзд на територію був відкритим, через що її сприйняли як вільну.

"Думали, що це вільна територія", — зазначив він, коментуючи дії військовослужбовців.

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Немашкало додав, що наразі триває службове розслідування, а остаточні висновки ще не зроблені. Також у ТЦК встановлюють, кому належить земельна ділянка.

За його словами, учасники інциденту наголошують, що не мали умислу заїжджати на приватну територію.

Сутичка з лопатами та позиція Ковельського ТЦК

Окремо начальник Ковельського районного ТЦК та СП Олександр Левицький прокоментував сам конфлікт, який стався на місці події, коли місцеві жителі відганяли військових лопатами.

За його словами, після інциденту в підрозділі триває службова перевірка, а одного з військовослужбовців вже притягнули до дисциплінарної відповідальності — йому оголосили догану.

"Одного військовослужбовця старшого групи оповіщення, молодшого сержанта Ласло було притягнено до відповідальності – оголошена догана", — наголосив Левицький.

В той час Немешкало заявив, що серед чоловіків, які брали участь у конфлікті, був військовослужбовець у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

Чому не втрутилася поліція

Коментуючи ситуацію на місці, Немешкало зазначив, що поліцейські, за словами військових, не наважилися виходити до людей через агресивні дії з боку частини присутніх.

"Поліція не ризикнула виходити до людей з лопатами", — сказав він.

Водночас він прокоментував різні версії щодо присутності правоохоронців, зазначивши, що могло виникнути непорозуміння.

У ТЦК пояснили використання балаклав та досвід групи оповіщення

За словами Романа Немешкала, військовослужбовці, які брали участь у виїзді, були в балаклавах через побоювання за безпеку своїх родин.

Він також повідомив, що з восьми військовослужбовців групи оповіщення бойовий досвід мали лише двоє.

Крім того, за його словами, на відео з місця події видно, що один із військових отримав удар по голові лопатою.

Новини.LIVE повідомляли, що реформа територіальних центрів комплектування має включати не лише оновлення їхньої роботи, а й ширші системні кроки для покращення комплектування українського війська. Зокрема, йдеться про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, врегулювання питання самовільного залишення частини (СЗЧ) та розвиток міжнародного рекрутингу.

Новини.LIVE інформували, що Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконними дії працівників територіального центру комплектування, які повторно взяли на військовий облік та мобілізували жителя Луцька. Чоловік був виключений з військового обліку ще у 2015 році за станом здоров’я.