На Волыни мужчины отбивались от сотрудников ТЦК лопатами — подробности

Начальник Волынского областного ТЦК Роман Немашкало. Фото: Новини.LIVE

В Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали инцидент, в ходе которого представители ТЦК заехали на частный двор, после чего местные жители отгоняли их лопатами. В ведомстве заявили, что служебное расследование продолжается, а окончательные выводы еще не сделаны.

Об этом сообщили начальник Волынского областного ТЦК Роман Немашкало и Александр Левицкий, руководитель Ковельского ТЦК и СП, передает Анна Сирик, журналистка Новини.LIVE.

В ТЦК прокомментировали инцидент с заездом на частный двор

По словам начальника Волынского областного ТЦК Романа Немашкало, во время преследования автобуса военнослужащие могли по ошибке заехать на частный двор.

Он пояснил, что на момент происшествия они не заметили жилых домов, а въезд на территорию был открыт, из-за чего они посчитали её свободной.

"Думали, что это свободная территория", — отметил он, комментируя действия военнослужащих.

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Немашкало добавил, что в настоящее время ведется служебное расследование, а окончательные выводы еще не сделаны. Также в ТЦК выясняют, кому принадлежит земельный участок.

По его словам, участники инцидента подчеркивают, что не имели умысла заезжать на частную территорию.

Столкновение с лопатами и позиция Ковельского ТЦК

Отдельно начальник Ковельского районного ТЦК и СП Александр Левицкий прокомментировал сам конфликт, который произошел на месте события, когда местные жители отгоняли военных лопатами.

По его словам, после инцидента в подразделении проводится служебная проверка, а одного из военнослужащих уже привлекли к дисциплинарной ответственности — ему вынесли выговор.

"Один военнослужащий, старший группы оповещения, младший сержант Ласло, был привлечен к ответственности — ему вынесен выговор", — подчеркнул Левицкий.

В то же время Немешкало заявил, что среди мужчин, участвовавших в конфликте, был военнослужащий, самовольно покинувший часть (СЗЧ).

Почему не вмешалась полиция

Комментируя ситуацию на месте, Немешкало отметил, что полицейские, по словам военных, не решились выйти к людям из-за агрессивных действий со стороны части присутствующих.

"Полиция не рискнула выйти к людям с лопатами", — сказал он.

В то же время он прокомментировал различные версии относительно присутствия правоохранителей, отметив, что могло возникнуть недоразумение.

В ТЦК объяснили использование балаклав и опыт группы оповещения

По словам Романа Немешкала, военнослужащие, участвовавшие в выезде, были в балаклавах из-за опасений за безопасность своих семей.

Он также сообщил, что из восьми военнослужащих группы оповещения боевой опыт имели лишь двое.

Кроме того, по его словам, на видео с места происшествия видно, что один из военных получил удар по голове лопатой.

Новини.LIVE сообщали, что реформа территориальных центров комплектования должна включать не только модернизацию их работы, но и более широкие системные меры по улучшению комплектования украинской армии. В частности, речь идет о повышении денежного довольствия военнослужащих, урегулировании вопроса самовольного оставления части (СОЧ) и развитии международного рекрутинга.

Новини.LIVE информировали, что Волынский окружной административный суд признал незаконными действия сотрудников территориального центра комплектования, которые повторно поставили на воинский учет и мобилизовали жителя Луцка. Мужчина был снят с воинского учета еще в 2015 году по состоянию здоровья.