У Тернополі суд оштрафував працівника ТЦК за побиття

У Тернополі працівник ТЦК побив чоловіка — що вирішив суд
У Тернополі співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) побив чоловіка. Суд визнав посадовця винним та наклав штраф.
Про це інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону у Facebook.
У Тернополі оштрафували працівника ТЦК за побиття
Отже, спецпрокуратура у Тернополі притягнула до адмінвідповідальності посадовця ТЦК за перевищення службових повноважень.
Встановлено, що під час проведення мобілізаційних заходів у Тернополі один із працівників ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина.
Зокрема, посадовець застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка. А також допускав нецензурні висловлювання й образи, що принижували його честь і гідність. Вказані дії були зафіксовані на відео, а результати службового розслідування підтвердили їх неправомірність.
Прокурори склали щодо військовослужбовця ТЦК адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП. Суд у стислі строки розглянув матеріали справи, визнав посадовця винним та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 34 тисячі гривень.
Крім того, військовослужбовця переведено для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.
