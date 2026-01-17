У Тернополі суд оштрафував працівника ТЦК за побиття

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

У Тернополі співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) побив чоловіка. Суд визнав посадовця винним та наклав штраф.

Про це інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону у Facebook.

Реклама

Читайте також:

У Тернополі оштрафували працівника ТЦК за побиття

Отже, спецпрокуратура у Тернополі притягнула до адмінвідповідальності посадовця ТЦК за перевищення службових повноважень.

Встановлено, що під час проведення мобілізаційних заходів у Тернополі один із працівників ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина.

Зокрема, посадовець застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка. А також допускав нецензурні висловлювання й образи, що принижували його честь і гідність. Вказані дії були зафіксовані на відео, а результати службового розслідування підтвердили їх неправомірність.

Прокурори склали щодо військовослужбовця ТЦК адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП. Суд у стислі строки розглянув матеріали справи, визнав посадовця винним та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 34 тисячі гривень.

Крім того, військовослужбовця переведено для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.

Скриншот повідомлення прокуратури/Facebook

Нагадаємо, що на Закарпатті засудили жінку, яка побила працівників ТЦК.

Раніше ми інформували, що у Миколаєві офіцера ТЦК та СП підозрюють у навмисному заподіянні тілесних ушкоджень під час мобілізаційних заходів.