В Тернополе суд оштрафовал работника ТЦК за избиение

В Тернополе сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) избил мужчину. Суд признал чиновника виновным и наложил штраф.

Об этом информирует Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона в Facebook.

В Тернополе оштрафовали работника ТЦК за избиение

Итак, спецпрокуратура в Тернополе привлекла к админответственности чиновника ТЦК за превышение служебных полномочий.

Установлено, что во время проведения мобилизационных мероприятий в Тернополе один из работников ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права и свободы гражданина.

В частности, чиновник применил физическую силу, удерживая мужчину. А также допускал нецензурные высказывания и оскорбления, унижающие его честь и достоинство. Указанные действия были зафиксированы на видео, а результаты служебного расследования подтвердили их неправомерность.

Прокуроры составили в отношении военнослужащего ТЦК административный протокол по ч. 2 ст. 172-14 КУоАП. Суд в сжатые сроки рассмотрел материалы дела, признал чиновника виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 34 тысячи гривен.

Кроме того, военнослужащий переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.

