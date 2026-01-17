Видео
В Тернополе работник ТЦК избил мужчину — что решил суд

В Тернополе работник ТЦК избил мужчину — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 10:38
В Тернополе суд оштрафовал работника ТЦК за избиение
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

В Тернополе сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) избил мужчину. Суд признал чиновника виновным и наложил штраф.

Об этом информирует Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона в Facebook.

Читайте также:

В Тернополе оштрафовали работника ТЦК за избиение

Итак, спецпрокуратура в Тернополе привлекла к админответственности чиновника ТЦК за превышение служебных полномочий.

Установлено, что во время проведения мобилизационных мероприятий в Тернополе один из работников ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права и свободы гражданина.

В частности, чиновник применил физическую силу, удерживая мужчину. А также допускал нецензурные высказывания и оскорбления, унижающие его честь и достоинство. Указанные действия были зафиксированы на видео, а результаты служебного расследования подтвердили их неправомерность.

Прокуроры составили в отношении военнослужащего ТЦК административный протокол по ч. 2 ст. 172-14 КУоАП. Суд в сжатые сроки рассмотрел материалы дела, признал чиновника виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 34 тысячи гривен.

Кроме того, военнослужащий переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.

У Тернополі працівник ТЦК побив чоловіка
Скриншот сообщения прокуратуры/Facebook

Напомним, что на Закарпатье осудили женщину, которая избила работников ТЦК.

Ранее мы информировали, что в Николаеве офицера ТЦК и СП подозревают в умышленном причинении телесных повреждений во время мобилизационных мероприятий.

суд Тернополь мобилизация наказание ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
