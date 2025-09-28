У Тернополі водій наїхав на двох військових під час перевірки документів

Автомобіль поліції. Фото ілюстративне: УНІАН

У Тернополі 27 вересня водій автомобіля Daewoo Lanos наїхав на двох військовослужбовців на вулиці Іванни Блажкевич. Відомо, що вони перевіряли у нього військово-облікові документи.

Про це повідомила пресслужба поліції в Тернопільській області.

Реклама

Читайте також:

Наїзд на представників ТЦК у Тернополі

"За попередньою інформацією, під час відпрацювання військові перевіряли у водія військово-облікові документи. Чоловік відмовився їх надати, зачинився в автомобілі та згодом почав рух, унаслідок чого двоє військових отримали травми", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ще один військовослужбовець застосував пристрій для відстрілу гумових куль та здійснив постріл у колесо авто. Внаслідок інциденту люди не постраждали.

Поранених військових доставили до лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Луцьку чоловік з ножем напав на представника ТЦК. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Також нещодавно в Івано-Франківській області група осіб напала на ТЦК. Внаслідок цього з будівлі втекли троє військовозобов'язаних.