В Тернополе водитель наехал на двух военных во время проверки документов

В Тернополе мужчина наехал на представителей ТЦК — что известно
В Тернополе 27 сентября водитель автомобиля Daewoo Lanos наехал на двух военнослужащих на улице Иванны Блажкевич. Известно, что они проверяли у него военно-учетные документы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Тернопольской области.
Наезд на представителей ТЦК в Тернополе
"По предварительной информации, во время отработки военные проверяли у водителя военно-учетные документы. Мужчина отказался их предоставить, закрылся в автомобиле и впоследствии начал движение, в результате чего двое военных получили травмы", — говорится в сообщении.
Известно, что еще один военнослужащий применил устройство для отстрела резиновых пуль и произвел выстрел в колесо авто. В результате инцидента люди не пострадали.
Раненых военных доставили в больницу.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Луцке мужчина с ножом напал на представителя ТЦК. Суд признал его виновным и назначил наказание.
Также недавно в Ивано-Франковской области группа лиц напала на ТЦК. В результате из здания сбежали трое военнообязанных.
