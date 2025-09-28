В Тернополе водитель наехал на двух военных во время проверки документов

Автомобиль полиции. Фото иллюстративное: УНИАН

В Тернополе 27 сентября водитель автомобиля Daewoo Lanos наехал на двух военнослужащих на улице Иванны Блажкевич. Известно, что они проверяли у него военно-учетные документы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Тернопольской области.

Наезд на представителей ТЦК в Тернополе

"По предварительной информации, во время отработки военные проверяли у водителя военно-учетные документы. Мужчина отказался их предоставить, закрылся в автомобиле и впоследствии начал движение, в результате чего двое военных получили травмы", — говорится в сообщении.

Известно, что еще один военнослужащий применил устройство для отстрела резиновых пуль и произвел выстрел в колесо авто. В результате инцидента люди не пострадали.

Раненых военных доставили в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

