Главная ТЦК В Тернополе мужчина наехал на представителей ТЦК — что известно

В Тернополе мужчина наехал на представителей ТЦК — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 12:24
В Тернополе водитель наехал на двух военных во время проверки документов
Автомобиль полиции. Фото иллюстративное: УНИАН

В Тернополе 27 сентября водитель автомобиля Daewoo Lanos наехал на двух военнослужащих на улице Иванны Блажкевич. Известно, что они проверяли у него военно-учетные документы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Тернопольской области.

Читайте также:

Наезд на представителей ТЦК в Тернополе

"По предварительной информации, во время отработки военные проверяли у водителя военно-учетные документы. Мужчина отказался их предоставить, закрылся в автомобиле и впоследствии начал движение, в результате чего двое военных получили травмы", — говорится в сообщении.

Известно, что еще один военнослужащий применил устройство для отстрела резиновых пуль и произвел выстрел в колесо авто. В результате инцидента люди не пострадали.

Раненых военных доставили в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Луцке мужчина с ножом напал на представителя ТЦК. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Также недавно в Ивано-Франковской области группа лиц напала на ТЦК. В результате из здания сбежали трое военнообязанных.

полиция Тернополь мобилизация автомобиль ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
