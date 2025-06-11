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Головна ТЦК У "Резерв+" змінили статус — коли ТЦК визнає непридатність

У "Резерв+" змінили статус — коли ТЦК визнає непридатність

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Дата публікації: 11 червня 2025 06:30
Статуси у Резерв+ - визнання непридатності в ТЦК
Мобільний застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо військово-лікарська комісія визнала громадянина непридатним до військової служби за станом здоров’я, це рішення має затвердити штатна ВЛК. Тільки після цього територіальний центр комплектування може виключати цю особу з військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Зміна статусу у "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію.

Громадянин зазначив, що у застосунку "Резерв+" змінили статус на "непридатний" згідно указу №402.

Чоловік поцікавився, коли територіальний центр комплектування ухвалить рішення про його виключення з військового обліку за станом здоров’я.

Коли ТЦК виключить з обліку

Адвокат В’ячеслав Кирда наголосив, що таке рішення, про виключення з військового обліку, вирішує не звичайна районна військово-лікарська комісія.

"Коли рішення ВЛК буде затверджене штатною ВЛК", — пояснив Кирда, коли територіальний центр комплектування зможе ухвалити рішення про виключення військовозобов’язаного громадянина з військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли надається не постійна, а тимчасова непридатність.

Додамо, ми повідомляли про те, які ВЛК підтверджують непридатність військових.

статус військовий облік ВЛК ТЦК та СП резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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