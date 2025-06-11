Статусы в Резерв+ - признание непригодности в ТЦК

Мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военно-врачебная комиссия признала гражданина непригодным к военной службе по состоянию здоровья, это решение должна утвердить штатная ВВК. Только после этого территориальный центр комплектования может исключать это лицо с воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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Изменение статуса в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию.

Гражданин отметил, что в приложении "Резерв+" изменили статус на "непригодный" согласно указу №402.

Мужчина поинтересовался, когда территориальный центр комплектования примет решение о его исключении с воинского учета по состоянию здоровья.

Когда ТЦК исключит с учета

Адвокат Вячеслав Кирда отметил, что такое решение об исключении с воинского учета, решает не обычная районная военно-врачебная комиссия.

"Когда решение ВВК будет утверждено штатной ВВК", — пояснил Кирда, когда территориальный центр комплектования сможет принять решение об исключении военнообязанного гражданина с воинского учета.

Напомним, мы ранее писали о том, когда предоставляется не постоянная, а временная непригодность.

Добавим, мы сообщали о том, какие ВВК подтверждают непригодность военных.